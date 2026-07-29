Renfe aumentará frecuencias durante la Feria de Málaga: más de 59.300 plazas adicionales y 1.214 trenes de Cercanías

Como es habitual cada año, Renfe facilitará el desplazamiento a la Feria de Málaga con más de 59.300 plazas adicionales de Cercanías del 15 al 23 de agosto. En este periodo circularán 1.214 trenes, de los que 98 serán especiales respecto a la oferta habitual, un refuerzo del servicio se traduce en un incremento del 8,7% y que permitirá ofrecer más de 734.000 plazas durante toda la Feria de Málaga.

Horario C-1

En la Línea C-1 que abarca desde Málaga hasta Fuengirola, además de la oferta habitual con salida de Málaga a las 5,20, 5,55 y 6,30 horas, circularán trenes con origen Victoria Kent a las 05,00 y a las 5,40 horas desde sábado 15 al domingo 23 de agosto, ambos inclusive.

Además, por la noche se ofrecerán salidas con origen Málaga, desde las 21,30 hasta las 0,10 horas, con frecuencias cada 20 minutos. En sentido inverso, las salidas desde Fuengirola serán desde las 22,20 horas hasta la 01,00 horas, cada 20 minutos, desde el sábado 15 al sábado al 22 de agosto, ambos inclusive.

Horario C-2

Por su parte, en la Línea C-2 que comprende desde Málaga hasta Álora circulará un tren especial con salida de Málaga a las 23,40 horas y destino Álora desde el sábado 15 al sábado 22 de agosto, ambos inclusive. Además, durante los días 15, 16, 22 y 23 de agosto circularán de manera especial trenes que habitualmente solo circulan de lunes a viernes, con salida de Málaga a las 5,44 horas y desde Álora su vuelta a las 6,37 horas.

Renfe valora en un comunicado que el uso de los trenes de Cercanías "se traduce en una apuesta por un medio de transporte colectivo respetuoso con el medio ambiente, ya que se mueven con energía 100% renovable, al tiempo que evita congestiones urbanas y disminuye accidente, emisiones y ruidos".