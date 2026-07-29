Comercio
La cadena de turrones Vicens reemplaza a Juguetes Carrión en calle Nueva
Tres meses después del cierre de la juguetería, la tienda de dulces gourmet la sustituye en su mismo espacio
La marca Torrons Vicens abre una nueva tienda en la capital malagueña, en concreto, en el local de la calle Nueva que ocupaba una de las últimas tiendas de Juguetes Carrión, la histórica cadena de juguetería malagueña que echó el cierre de forma defintiva el pasado abril. La inauguración de la tienda de turrones tuvo lugar ayer, 28 de julio, a pesar de las mínimas reformas y modificaciones que todavía se están ejecutando en el local.
Productos innovadores
La cadena, que lleva produciendo turrones desde 1775, aterrizó en la ciudad en 2019, con una primera ubicación en la Calle Císter. Desde entonces, ha ido expandiéndose debido a su popularidad entre los visitantes extranjeros. Esta demanda se debe principalmente a la variedad en sus dulces, pues ha logrado determinar la fórmula para fusionar tradición con vanguardia. Un ejemplo de ello es la incorporación de tendencias en sus turrones, desde las famosas galletas "Lotus", el reciente "chocolate Dubái" o incluso un sabor más fresco de cara al verano, de mojito.
Ventas atemporales
A pesar de ser una marca dedicada a productos navideños, la empresa mantiene un buen ritmo de facturación en la capital. Su foco principal es el servicio a los turistas, quienes se ven atraídos por la novedad y las diferentes versiones de los turrones. De esa manera, el negocio nunca muere, pues van renovando los distintos sabores para adecuarse a los gustos del público. Así, Vicens destaca en la ciudad, permitiendo su expansión.
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