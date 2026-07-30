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Antonia Molina, 14 días en la calle esperando para recuperar la casa okupada de su madre: "Solamente pido mi casa, nada de riquezas"

Una afectada relata la situación que vive en la calle junto a su hermano mientras intentan recuperar su vivienda heredada que ha sido okupada

Antonio Molina, afectada que vive en la calle por la okupación de su casa

Antonio Molina, afectada que vive en la calle por la okupación de su casa / L.O.

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Esperanza Mendoza

Esperanza Mendoza

Málaga

El Pleno de Málaga ha debatido hoy la moción urgente de Vox sobre ocupación ilegal de viviendas, un asunto que ha adquirido rostro propio gracias al testimonio de Antonia Molina Rodríguez, quien ha relatado ante el salón de plenos que lleva catorce días viviendo en la calle junto a su hermano Francisco mientras intentan recuperar la vivienda heredada de su madre, ocupada desde agosto del año pasado.

"Yo llevo 14 días en la calle, yo no como, yo no duermo", ha explicado, insistiendo en que no reclama ningún privilegio: "Solamente pido que me ayudéis a recuperar mi casa". La moción ha salido parcialmente adelante con el apoyo de PP y Vox, aunque el equipo de Gobierno ha retirado su respaldo a uno de los puntos del acuerdo.

Vox pide activar el pacto con el PP en Andalucía

La edil de Vox Yolanda Gómez ha planteado la moción como una traslación al ámbito municipal del Acuerdo de Gobernabilidad suscrito entre PP y Vox en Andalucía, reclamando un convenio con el Colegio de Abogados para asesorar a los propietarios afectados, la creación de una unidad policial específica contra la ocupación y que quienes ocupen ilegalmente queden excluidos de las ayudas públicas.

Gómez ha denunciado que las políticas de vivienda de la izquierda han generado "un efecto llamada" que incentiva tanto la ocupación como la inquiocupación, y ha preguntado directamente al PP: "¿Quién protege a estos hermanos? ¿Quién protege al propietario cuando es él el que termina siendo vulnerable?".

MLG 30-07-2026.-Pleno del Ayuntamiento

Pleno del Ayuntamiento / Álex Zea

Con Málaga carga sin matices contra Vox

La intervención más encendida ha llegado de parte de Con Málaga. Su edil ha acusado a la formación de utilizar la ocupación como cortina de humo para no hablar de los grandes especuladores: "Nunca los escucharéis hablando de los fondos buitres", ha lanzado, calificando a Vox de "el cuerpo de choque de los ricos".

Para sostener su argumento, ha aportado datos oficiales de 2025: las 14.875 denuncias por allanamiento y usurpación en España representarían, según sus cálculos, apenas el 0,05% del parque de viviendas del país, un porcentaje que baja hasta el 0,04% en el caso andaluz. El concejal ha cerrado su intervención con una frase directa: "A Vox le conmueven las lágrimas de los rentistas y de los especuladores. A nosotros nos conmueve la lágrima del pueblo".

El PSOE destapa un error en la propia moción de Vox

El PSOE, por boca de su edil Martín, ha protagonizado uno de los momentos más comentados de la sesión al señalar un fallo en el propio texto de la moción: Vox invoca los acuerdos 52, 53 y 54 del pacto de gobernabilidad entre PP y Vox en Andalucía, pero según ha explicado la socialista, los compromisos sobre ocupación ilegal en realidad figuran en los acuerdos 57, 58 y 59 del documento.

"Empieza a ser preocupante registrar primero y revisar después", ha ironizado Martín, sugiriendo que el error podría deberse al uso de inteligencia artificial en la redacción sin una revisión posterior. Más allá del desliz, la edil ha defendido que el verdadero drama de la vivienda en Málaga no es la ocupación, sino que "decenas de miles de familias no pueden acceder a una vivienda", con más de 30.000 demandantes inscritos en el registro municipal.

MLG 30-07-2026.-Pleno del Ayuntamiento

Pleno del Ayuntamiento / Álex Zea

El PP corrige a Vox sobre quién debe responder ahora

El turno del Grupo Popular ha comenzado con una disculpa pública a Antonia Molina por las palabras previas de Con Málaga, y ha continuado con un dardo dirigido a Vox: su edil ha recordado que Manuel Gaviria, correligionario de la formación de Yolanda Gómez, ocupa actualmente la Vicepresidencia segunda de la Junta de Andalucía y la Consejería de Justicia, por lo que es precisamente su departamento el responsable de agilizar los procedimientos judiciales que la propia moción de Vox reclama.

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"Su formación política ya no está para pedir ni para dudar. Está para gobernar", ha espetado el concejal popular, quien ha anunciado el voto favorable del PP a toda la moción salvo al punto sexto, al no estar recogido, según ha explicado, en el acuerdo de gobernabilidad.

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