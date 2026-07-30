Los delitos más graves aumentaron el año pasado en la provincia de Málaga

La Fiscalía de Andalucía, Ceuta y Melilla registró el año pasado la misma actividad procesal que el año anterior con un total de 340.701 causas incoadas en diligencias previas, 203 más que suponen una subida del 0,06%, según recoge el avance de la memoria estadística que este organismo ha difundido este jueves. A pesar de esa misma actividad procesal, la fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago Ruiz, considera que la litigiosidad en Andalucía sigue siendo "muy elevada, dados los recursos materiales y personales que dispone para prestar un servicio judicial ágil y eficiente en su respuesta a la ciudadanía como servicio público judicial esencial".

El informe añade que se mantiene la evolución de la criminalidad en la región con un leve descenso del 2'6% con 2.591 causas menos, según la estadística obtenida con el sistema operativo judicial @adriano, al considerar que se puede establecer como indicador de criminalidad la suma de los registros procesales encaminados a su enjuiciamiento como son las diligencias urgentes calificadas, procedimientos abreviados, sumarios, juicios con jurado y delitos leves con 101.055 causas.

Repunte en Málaga, Almería, Cádiz y Jaén

A pesar de ese leve descenso, la criminalidad más grave sí ha experimentado un repunte del 15% en los procedimientos de sumarios, las causas que afrontan una calificación con penas más elevadas. "Se han abierto 658 sumarios en 2025, frente a los 572 del año anterior, son 86 causas más y las provincias de Almería, Cádiz, Jaén y Málaga las que han tenido mayor repunte de estos delitos, detalla la Fiscalía en una nota de prensa.

Por su parte, las diligencias urgentes calificadas, o juicios rápidos, recogen un descenso del 4’3% con 31.816 causas, frente a las 33.207 del ejercicio anterior. Los procedimientos abreviados subieron en 2025 un 6'9% con 39.960 por los 37.180 del año anterior, mientras que los juicios con jurado también reflejan un descenso del 14% (109 por los 125 de 2024), al igual que los juicios por delitos leves un 11,3% con 26.921 causas frente a 29.971.

La fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago Ruiz. / L.O.

Diligencias de investigación

Las diligencias de investigación suben un 14%, 506 más sobre un total de 4.142, y las calificaciones en juicios orales descienden un 3'6%, en las que se recogen las diligencias urgentes, procedimientos abreviados, sumarios y jurados, con 87.957 por 91.273. También ha tenido una tendencia descendiente las sentencias penales con 11,2% menos al computarse 71.498. Esta estadística refleja la actividad procesal de los 505 fiscales de la comunidad sin que ello recoja la carga de trabajo real que realizan al no reflejar la asistencia a declaraciones en procedimientos de mayor complejidad o la preparación de juicios.

Mediación penal

"La puesta en marcha hace dos años del Servicio de Mediación Penal por la Junta está siendo una herramienta eficaz para agilizar la respuesta judicial al duplicar el pasado año los acuerdos en los conflictos. Una medida que la fiscal Superior espera que vaya en aumento en los delitos leves para permitir que los recursos materiales y humanos judiciales se centren en las causas de mayor complejidad y gravedad", han abundado.

La Fiscalía de Andalucía Ceuta y Melilla, ubicada en Granada y con sede en Málaga y Sevilla, ha intervenido en 621 procedimientos penales incoados ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, un 19% más de volumen de actividad sobre los 502 del año anterior. Se han celebrado 24 apelaciones con vista en procedimientos seguidos por el Tribunal del Jurado y han sido incoadas 68 cuestiones de competencia penal. El balance señala que han registrado 38 causas penales contra jueces, magistrados y fiscales; 20 recursos de apelación contra autos; y 7 contra autos de jurado además de aumentar hasta los 576 los recursos de apelación, frente a los 423 del año anterior.