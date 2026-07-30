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Sucesos

Detenido en Málaga un conductor que se saltó un control antidrogas y huyó a pie tras provocar un accidente

La Guardia Civil ha localizado al hombre, que carece de carné y en el control fue sorprendido sin el cinturón de seguridad activado y con síntomas de ir drogado

Imagen de archivo de un control.

Imagen de archivo de un control. / GUSTAVO SANTOS / FDV

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La Opinión

La Guardia Civil investiga a un hombre que se dio a la fuga en un control en los accesos de Málaga tras ser sorprendido conduciendo sin el cinturón de seguridad, con síntomas de estar bajo los efectos de las drogas y desprendiendo el vehículo un fuerte olor a marihuana. El conductor terminó sufriendo un accidente en la capital y huyó a pie, pero los agentes del Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT) han conseguido localizarlo, detenerlo y comprobar que carecía de carné de conducir.

Los hechos ocurrieron el pasado 6 de abril, cuando agentes del Subsector de Tráfico de Málaga trabajaban en un punto de verificación de alcohol y drogas en una de las vías de acceso a la capital. Los guardias dieron el alto a un conductor cuyo interior del coche desprendía un fuerte olor a marihuana. Además, no llevaba el cinturón de seguridad activado y tenía síntomas de estar bajo la influencia de las drogas.

Al ser requerido para realizar las pruebas reglamentarias, emprendió la huida "a gran velocidad y de forma temeraria" hasta adentrarse en el casco urbano de Málaga, donde colisionó frontalmente contra otro vehículo que circulaba correctamente. La Comandancia de Málaga ha informado de que el hombre se bajó entonces del vehículo y continuó la fuga a pie, aunque finalmente fue localizado y detenido como presunto autor de los delitos de negativa a someterse a las pruebas de drogas, conducción bajo la influencia de sustancias estupefacientes, conducción temeraria con resultado de siniestro vial con solo daños materiales. Además, carecía de permiso de conducir, hecho que supone otro delito contra la seguridad vial.

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Infracciones muy graves

Según la Guardia Civil, estos delitos llevan aparejada pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. También supone la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de entre uno y cuatro años.

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