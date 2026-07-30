Apertura
Don Chicharrón: el nuevo rincón de Calle Ollerías que devuelve al Centro de Málaga el sabor andaluz
El local ha convertido un producto típico en un fenómeno gastronómico en el casco histórico con colas que agotan las existencias antes de que llegue la hora de cierre
Hay establecimientos que necesitan meses para asentarse en la magnitud del centro malagueño. Pero hay otros que en apenas unos días, consiguen que media ciudad pregunte por lo mismo: «¿Pero quedan chicharrones?». En Calle Ollerías, a las puertas del Centro Histórico, Don Chicharrón es el nuevo local que, pese a sus pequeñas dimensiones, tiene una propuesta sencilla y directa: recuperar la esencia y el sabor andaluz con el chicharrón como protagonista.
Eduardo Fernández es quien trabaja tras el mostrador. El joven cocinero malagueño decidió volver a casa con una idea clara de «traer un sitio donde reviva un poco el alma andaluza en el centro de Málaga», cosa que admitía entre parones para informar a los nuevos clientes que no quedaba cerdo ni para una tapita. Don Chicharrón se concibe entonces como un espacio para los malagueños, alejado de la subida de precios y de la pérdida de identidad.
De Inglaterra a Málaga pasando por cocinas Michelín
Su nombre está ligado ahora al chicharrón, pero la historia y la motivación de Eduardo comienza lejos de aquí. Con 18 años se marchó a Inglaterra para comenzar su formación entre fogones, mundo en el que fue creciendo hasta llegar a trabajar en uno de los restaurantes españoles más reconocidos por el país, frecuentado incluso por David Beckham.
Las nuevas experiencias fueron llegando. Tras trabajar junto a Iván Cerdeño y más tarde pasar tres años junto a un pastelero en Suiza, terminó llegando a Sevilla. Allí fue donde descubrió «como la gente se volvía loca por los chicharrones» un producto que no tenía el mismo arraigo en Málaga como en otras provincias, cosa que llevó a Edu a preguntarse: «¿Por qué no traerlo aquí?».
Una carta sencilla: Aceitunas, almendras fritas, cerveza y chicharrones
La filosofía de Don Chicharrón es casi una declaración de intenciones: no complicar lo sencillo. El protagonista absoluto es el cerdo, acompañado de productos malagueños como almendras fritas y aceitunas, además de cerveza muy fría. Eso sí, Eduardo no deja atrás sus experiencias gastronómicas en las cocinas, que aparecen en las salsas que acompañan al plato estrella: la “picantona”, la “fresquita” y la “dulcecita”.
Pese a la sencillez de la carta, el recibimiento del local ha superado cualquier expectativa. Al principio eran 10 y 15 kilos diarios, que ahora quedan en nada por los 60 que siguen agotándose cada día. Reconoce que el problema es el espacio limitado: «Aquí no cabe infinito. Puedo hacer esos kilos al día y se acabó», reconoce mientras atiende a los clientes que preguntan por las últimas razones de ese pequeño tesoro gastronómico.
El chicharrón malagueño como icono
Eduardo persigue la meta de convertir el chicharrón malagueño en un símbolo gastronómico, que el producto deje de asociarse solo a otras provincias. «Me gustaría que se reconozca cuando en un sitio hay un chicharrón al estilo malagueño».
El futuro pasa por ampliar un poco la carta y también poner mesas y sillas en la zona exterior para que los clientes puedan disfrutar más tranquilamente de lo que se ofrece. Hasta entonces, en un centro cada vez más invadido por lo internacional, Don Chicharrón ha decidido apostar sin miedo por lo cercano: un trozo de Andalucía al que, visto lo visto, Málaga tenía ganas de hincarle el diente.
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