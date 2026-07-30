Desarticulada en Málaga una trama que explotaba laboralmente a mujeres nicaragüenses cuidando a personas mayores

La Policía Nacional ha desarticulado una organización presuntamente dedicada a la explotación laboral de mujeres nicaragüenses en el municipio malagueño de Almargen, donde trabajaban cuidando a personas mayores. Las pesquisas comenzaron el pasado mes de octubre tras recibir los agentes del Servicio de Atención a las Víctimas de Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional datos sobre la presencia de una red de explotación laboral asentada en esta pequeña localidad de la comarca de Guadalteba de algo menos de 2.000 habitantes.

Con la colaboración del Ayuntamiento, la Policía Local del municipio y las autoridades de Nicaragua, los investigadores pusieron el foco sobre una mujer a la que atribuyen un papel predominante, ya que era el gancho y la persona que facilitaba a las víctimas la vía de salida desde el país centroamericano "hacia un futuro mejor." "Ella contactaba con las mujeres y les ofrecía un trabajo en España como internas al cuidado de personas mayores dependientes en domicilio", han explicado antes de añadir que la realidad que se encontraban en el pueblo no tenía nada que ver con las condiciones pactadas en el país de origen. "Tenían que estar disponibles 24 horas al día los siete días a la semana a cambio de un sueldo precario, sin derecho a festivos, vacaciones, sin contrato ni alta en la seguridad social", han abundado.

Uno de los registros. / L.O.

Agencia de viajes en Managua

Una agencia de viajes ubicada en Managua servía como tapadera para la organización. La investigación ha acreditado que las víctimas eran aleccionadas por los responsables de este establecimiento para pasar los controles fronterizos y recibían la documentación y el dinero necesarios entrar en España. Asimismo, los agentes han constatado que la red era liderada por una mujer nicaragüense y su pareja española, que además contaban con el apoyo de familiares y colaboradores para tareas básicas como el envío de dinero a las víctimas en la fase de captación.

Una vez en España, las trabajadoras eran trasladadas a la vivienda que uno de los principales investigados tiene en el pueblo, donde se alojaban por 200 euros diarios y hacían tareas de limpieza sin remuneración hasta que les conseguían un empleo como internas. Al conocer las condiciones abusivas, algunas de las víctimas decidían abandonar el trabajo, pero se encontraban en un callejón sin salida: "No contaban con billete de vuelta a su país y se les exigía el pago de los 5.000 euros de deuda. Este importe debía ser saldado de manera mensual, en pagos de 350 euros. Si finalmente dejaban el trabajo, esa cantidad aumentaba en 100 euros como penalización", ha indicado la Policía Nacional.

Con la investigación cerrada, la Policía Nacional activó un operativo que culminó con dos registros domiciliarios en Almargen y siete detenidos.

Con la trata no hay trato

La Policía Nacional recuerda que cuenta con la línea telefónica 900105090 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.