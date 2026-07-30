El futuro de los inquilinos del edificio del 15 de la avenida Europa sigue en el aire: «La única esperanza es que el Ayuntamiento de Málaga intervenga»

«La única esperanza es que el Ayuntamiento de Málaga intervenga», confesaba este miércoles Jessica, portavoz de las familias de inquilinos del número 15 de la avenida de Europa.

Su hija, de 18 meses, es la quinta generación de la misma familia en este bloque, levantado en 1958; pero el contrato de Jessica y su marido vence el año que viene, y como la mayoría de los inquilinos, no sabe qué será de ellos, en una Málaga en la que encontrar un piso de alquiler asequible es tarea imposible.

La incertidumbre comenzó en 2024, cuando la empresa malagueña Geslau compró 22 de los 28 viviendas del bloque (los otros 6 son propietarios).

Además, en la actualidad, entre los inquilinos «hay 5 de renta antigua, 1 ‘ocupa’ que es independiente de nosotros, 2 casas que han recuperado, y 14 familias con el alquiler actual que nos quieren echar; pero las familias de renta antigua también están luchando porque no saben en un futuro lo que puede llegar a pasar con el bloque», resume Jessica.

Carteles de protesta en el 15 de la avenida de Europa. / A.V.

'Casas para vivir. El 15 de la avenida de Europa no se toca', la manifestación del 14 de marzo

La portavoz apunta que, en la actualidad, dos de las inquilinas ya están a las puertas de un proceso judicial que podría terminar en el desahucio.

El otoño del año pasado, ya destacaba a La Opinión que los inquilinos habían intentado llegar a un acuerdo con la empresa malagueña sobre el alquiler, e incluso sobre la venta de los pisos; pero todo había sido en vano.

El callejón sin salida en el que se encuentran los inquilinos llegó a ser el motivo principal de la manifestación convocada el pasado 14 de marzo por el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Málaga, que recorrió la Carretera de Cádiz con el lema ‘Casas para vivir. El 15 de la avenida de Europa no se toca’.

Un momento de la manifestación en la Carretera de Cádiz para pedir la paralización de la expulsión de inquilinos del número 15 de la avenida de Europa. / La Opinión

Ayudas a la rehabilitación y subida moderada del alquiler, la propuesta del Ayuntamiento

Las protestas vecinales hicieron que el Ayuntamiento de Málaga se ofreciera a mediar con la propiedad. De hecho, como informó La Opinión, el propio alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, llegó a anunciar la mediación del Instituto Municipal de la Vivienda, a través del concejal de Vivienda Francisco Pomares, en el pasado pleno de marzo.

¿Cómo ha sido esa mediación? Ayer, el propio Francisco de la Torre confirmó las reuniones de Francisco Pomares con los propietarios, en las que el Ayuntamiento trató de crear «un clima de apuesta por la rehabilitación, con posibles ayudas nuestras, y una subida moderada del alquiler, para compensar la inversión; pero no sabemos el efecto que va a tener esta oferta nuestra».

Concentración a favor de los inquilinos de la avenida de Europa, 15, delante del Ayuntamiento. / Álex Zea

El alcalde también dejó caer que la «impresión» era que Geslau no habría aceptado la propuesta municipal. «Lo ideal para nosotros es lo que hemos planteado: iniciativa privada sensible al tema social», destacó.

Por su parte Francisco Pomares, en declaraciones a La Opinión, señaló que la empresa malagueña «iba a ver caso a caso de cada vecino y nos informarían».

Sin información del Ayuntamiento ni de Geslau, critican los vecinos

La portavoz de los inquilinos de la avenida de Europa lamenta que, desde que el Ayuntamiento se ofreció a mediar, hace cuatro meses, no se haya dirigido a los vecinos para informarles.

En cuanto a la empresa propietaria, cuenta que no responde a los burofaxes ni los "buro emails", y los vecinos tampoco logran hablar con el abogado de Geslau.

Jessica, portavoz de los inquilinos de la avenida de Europa, 15, en un momento de una rueda de prensa en marzo. / A.V.

Jessica lamenta la falta de consideración de la empresa y señala que hay varios pisos con desperfectos, sin que los inquilinos hayan conseguido siquiera arreglarlos por sí mismos, dado que necesitan el visto bueno del propietario. "El otro día se me echó un enchufe a arder", y recuerda que los inquilinos siguen pagando el alquiler "todos los meses".

Precisamente, este jueves 29, el grupo Con Málaga presentará una moción en el pleno ordinario de julio, en uno de cuyos puntos se pide al equipo de gobierno que estudie la incorporación total o parcial del inmueble «al parque público de viviendas».