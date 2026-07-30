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Nombramiento

Jorge Cienfuegos, nuevo director de Banca de Empresas de Unicaja

La entidad refuerza con este nombramiento su apuesta por el negocio con compañías medianas y grandes dentro del Plan Estratégico 2025-2027

Jorge Cienfuegos, nuevo director de Banca de Empresas de Unicaja

Jorge Cienfuegos, nuevo director de Banca de Empresas de Unicaja / L. O.

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La Opinión

Unicaja ha nombrado a Jorge Cienfuegos nuevo director de Banca de Empresas, una incorporación con la que la entidad busca reforzar su actividad con compañías medianas y grandes y acelerar el desarrollo comercial de este segmento.

El nombramiento se enmarca en la reorganización que está llevando a cabo el banco para fortalecer sus áreas estratégicas y avanzar hacia un modelo más especializado, de acuerdo con las prioridades fijadas en su Plan Estratégico 2025-2027.

Cienfuegos dependerá de la Dirección General de Negocio de Empresas, encabezada por Jesús Ruano, y asumirá la coordinación de la red de Banca de Empresas, así como el impulso del plan comercial de esta área en colaboración con los distintos departamentos corporativos.

La red especializada de Unicaja atiende a empresas con una facturación de entre 10 y 150 millones de euros. Su estructura está formada por cuatro direcciones territoriales que dan cobertura a todo el país a través de centros especializados.

“Con la incorporación de Jorge Cienfuegos reforzamos nuestra estructura de Banca de Empresas de cara a cumplir los ambiciosos objetivos de crecimiento de la entidad”, ha señalado Jesús Ruano.

El director general de Negocio de Empresas ha destacado además que el banco quiere seguir avanzando en un modelo especializado y orientado a ofrecer a las compañías productos y servicios adaptados a sus necesidades.

Jorge Cienfuegos, nuevo director de Banca de Empresas de Unicaja

Jorge Cienfuegos, nuevo director de Banca de Empresas de Unicaja / L. O.

Más de 30 años de experiencia en banca

Jorge Cienfuegos es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Oviedo y cuenta con más de tres décadas de experiencia en el sector bancario.

A lo largo de su trayectoria ha desempeñado distintas responsabilidades financieras y comerciales, con una especialización destacada en el ámbito de la Banca de Empresas.

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Con este nombramiento, Unicaja refuerza una de las áreas consideradas prioritarias para su crecimiento y avanza en la consolidación de un modelo de atención más especializado para las empresas.

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