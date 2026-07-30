Dos madres malagueñas desahuciadas vuelven al pleno a pedir ayuda porque han estado viviendo en la calle

Las madres malagueñas Elvira del Castillo y Rocío Guil han acudido por segunda vez al pleno del Ayuntamiento para pedir ayuda. Si en el pleno de junio contaron que acababan de ser desahuciadas de sus respectivas viviendas y estaban viviendo en un hostal, una estancia temporal facilitada por el Ayuntamiento de Málaga; en este pleno de julio, las dos malagueñas, que son madres de menores, han contado que han estado viviendo en la calle.

En concreto, Elvira del Castillo, sigue en la actualidad, y Rocío Guil, ha dormido tres días en la calle, y ahora duerme en un sofá en casa de una antigua vecina.

Como explicó Elvira del Castillo, de 43 años, que intervino invitada por el grupo socialista, "el 12 de junio nos echaron de nuestra casa, después de estar pagando durante 11 años; el 20 de julio nos echaron de la pensión y ahora estamos, literalmente en la calle".

Elvira del Castillo, el pasado 20 de julio, cuando acabó su estancia en el hostal que le pagó el Ayuntamiento, con Rosa Galindo de Un Techo por Derecho. / A.V.

Elvira del Castillo contó en el pleno que a su hija pequeña "la he tenido que enviar con mis padres a un pueblo en Granada, pero el cole llega pronto; lo único que estamos pidiendo es un alquiler que podamos pagar, y solo contamos con un sueldo, estoy en búsqueda de empleo". "No quiero que se me regale nada, solo quiero una vivienda que podamos pagar y tengamos una estabilidad, tanto mi hija como mi marido y yo", añadió Elvira, que volvió a intervenir en el pleno con mascarilla, porque padece una grave enfermedad pulmonar, una doble dolencia que le provoca trombos en el pulmón.

Como explicó a este periódico, una empresa valenciana que compró su bloque e hizo obras se deshizo de la mayoría de los inquilinos, al no renovarles el contrato.

Elvira recordó que "está haciendo mucho calor en la calle" y aconsejó a los miembros del pleno "no estar en la calle".

Elvira del Castillo y su familia. / La Opinión

Víctima de la violencia de género y en la calle

También volvió a intervenir en el pleno Rocío Guil, una malagueña de 40 años, víctima de violencia de género, desahuciada en junio tras 9 años viviendo de alquiler en Eugenio Gross. "Al separarme del padre de mi hija por violencia de género, ya no me llegaba un solo sueldo para darle de comer a mi hija, pagar la luz, el agua, el colegio... y dejé de pagar el alquiler", explicaba hace unos días a La Opinión.

Rocío Guil, mujer maltrada, ya intervino en el pleno de junio para contar su desahucio. / Ayuntamiento de Málaga

Rocío Guil tuvo que darse de baja por ansiedad de su trabajo como dependienta, "a raíz de todo lo que he pasado; pero nada más que esté estable, volveré a las tiendas de ropa; llevo trabajando desde los 17 años", detallaba.

Después de quedarse sin hostal, contó que había llegado a dormir "tres días en la calle", pero lo ha dejado "por miedo", y ahora duerme en un sofá, en casa de una vecina de su antigua calle Eugenio Gross, un piso donde también está durmiendo su hija. "Pero ellos no tienen hueco, es por unos días, no sé qué va a pasar", informó a este diario.

Elvira del Castillo y Rocío Guil, con sus respectivas hijas y miembros de Un Techo por Derecho, el pasado 20 de julio, antes de entrar en el Ayuntamiento. / A.V.

El albergue para mujeres inmigrantes

El pasado 20 de julio, las dos madres con sus respectivas hijas menores acudieron al Ayuntamiento de Málaga, acompañadas por miembros del colectivo Un Techo por Derecho, en busca de una solución. Como informan, los servicios sociales les han dado como única alternativa un albergue para mujeres inmigrantes de la Cruz Roja.

Como explicó a este diario Elvira del Castillo, por su problema de salud necesita que las personas con las que convive "estén vacunadas", por lo que salud correría peligro en el albergue, aparte de que no ve que sea el sitio adecuado para su hija. En el caso de Rocío Guil, señala que no le importaría "si estuviera sola"; pero su hija ya le ha manifestado a la asistenta social que no quiere vivir ahí.

Las dos madres siguen sin una alternativa para vivir en Málaga, porque piden un alquiler que se adapte a sus ingresos.