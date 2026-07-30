Málaga exige al Gobierno que paralice la reforma de Costas: "Los chiringuitos están en su mejor momento gracias a los empresarios"

Málaga vuelve a librar hoy su particular batalla del verano en el salón de plenos. Lo que el Grupo Popular presentaba como una defensa cerrada de los chiringuitos y el modelo turístico del litoral frente a una reforma estatal se ha convertido, una vez más, en el escenario perfecto para que la oposición de izquierdas reabra viejas heridas: la turistificación de los barrios, el estado de las obras en Pedregalejo y un expediente de los socorristas que, según denuncian, sigue cogiendo polvo.

Como viene siendo habitual en cada sesión plenaria, el pulso entre el PP municipal y el Gobierno de España que preside el PSOE ha vuelto a marcar buena parte del debate, con el litoral como último campo de batalla entre ambas administraciones. El resultado, previsible: la moción ha salido adelante, pero fracturada, con PP y Vox por un lado y Con Málaga y PSOE por otro en sus puntos más políticos.

Qué pide el PP y por qué afecta a los malagueños

La moción que el Grupo Popular ha llevado hoy al pleno reclama al Gobierno de España que paralice de inmediato la tramitación del nuevo Reglamento General de Costas, una reforma que el Ministerio para la Transición Ecológica ha puesto en marcha para adaptar la normativa española a una directiva europea sobre servicios en el mercado interior.

El punto que más preocupa al PP es la reforma del artículo 172 del Reglamento, que excluiría de la prórroga extraordinaria a las concesiones que amparan actividades económicas en el litoral. En la práctica, esto afecta directamente a los chiringuitos, escuelas náuticas y demás negocios de playa que operan sobre dominio público marítimo-terrestre: si sus concesiones no pueden prorrogarse en los mismos términos, muchos de estos establecimientos, que el PP calcula que sostienen miles de empleos directos e indirectos en la provincia, podrían enfrentarse a una mayor inseguridad jurídica a la hora de renovar sus licencias, lo que se traduciría en menos inversión y, potencialmente, en el cierre o transformación de negocios que llevan décadas siendo un clásico del verano malagueño.

Miles de turistas y residentes disfrutan de los chiringuitos en las playas de Pedregalejo a pie de playa / Álex Zea

La moción va más allá de las concesiones: pide también que el Estado ponga en marcha una línea específica de ayudas para que los ayuntamientos costeros puedan financiar la retirada de algas invasoras, un problema que este verano ha obligado a Málaga a movilizar recursos humanos y materiales propios sin ayuda estatal, y reclama una estrategia integral de apoyo a los municipios del litoral en materia de regeneración de playas y simplificación administrativa.

Este enfrentamiento entre el Ayuntamiento del PP y el Gobierno central del PSOE no es nuevo: en el mismo pleno de hoy, los populares también han presentado otra moción urgente reclamando al Ejecutivo central que desbloquee las inversiones en movilidad prometidas hace dos años, en lo que confirma que la tensión entre ambas administraciones se ha convertido en una constante que atraviesa, prácticamente, cada sesión plenaria.

Con este planteamiento sobre la mesa, el debate en el pleno ha terminado aprobando la moción, aunque de forma parcial: sus dos puntos más políticos, los que piden paralizar el Real Decreto y respaldan a la Junta de Andalucía frente al Gobierno central, solo han logrado el apoyo de PP y Vox (19 votos frente a 12), mientras que el resto del texto sí ha contado con el respaldo unánime de los 31 ediles presentes.

Con Málaga carga contra el modelo de litoral del PP

El debate ha derivado rápidamente hacia un choque de fondo sobre el modelo de ciudad. El edil de Con Málaga Nico Sguiglia, que lucía una camiseta con el lema "Make Málaga Málaga Again", ha responsabilizado directamente al equipo de Gobierno de la degradación del litoral: "Es justamente el PP el principal responsable de haber transformado el paraíso, la Costa del Sol, en un tablero del Monopoly". El concejal ha ironizado también sobre el discurso identitario de la moción popular, preguntándose "qué es la identidad" en una ciudad donde "los barrios tradicionales pierden vecinos para ganar alojamientos turísticos".

Socorristas y Pedregalejo, munición para la oposición

Sguiglia ha aprovechado su turno para introducir dos frentes ajenos al debate de Costas pero que ha usado como munición contra el Gobierno municipal: un expediente sobre los socorristas que, según ha denunciado, lleva un mes paralizado sin abrirse, y el estado de las obras en Pedregalejo, que a su juicio "está quedando incluso peor de lo que estaba".

Desde el equipo de gobierno, Begoña Medina, concejal socialista, ha respondido acusando a la oposición de mostrar "desprecio" hacia los malagueños que disfrutan de las playas, y ha insistido en que la prioridad municipal no se limita a los chiringuitos: "Limpieza de las playas, proteger a los socorristas, no solo a los chiringuitos y a los empresarios". Medina ha calificado además las acusaciones de la oposición de "campaña de bulos y alarmismos". En la misma línea, Teresa Porras ha negado que exista ningún conflicto laboral en el servicio: "No hay ningún socorrista que esté en huelga", defendiendo que "los chiringuitos están en su mejor momento gracias a los empresarios".