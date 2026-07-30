Manuel Cardeña destaca la "buena" comunicación con Vox en materia de Turismo: "Hay una buena expectativa para el sector turístico de Málaga"

El turismo es uno de los grandes tejidos productivos de Andalucía, en general, y de la provincia de Málaga, en particular. Por esa misma razón, dio de qué hablar entre profesionales del sector la noticia de que ya no sería Arturo Bernal, del Partido Popular, sino Manuel Gavira, líder de Vox en Andalucía, el nuevo consejero de esta importante cartera. A falta de apenas dos días para que se cumpla un mes de la firma del acuerdo de Gobierno entre ambas formaciones, donde se daba a conocer la transferencia de poderes, el recién estrenado en la viceportavocía de la Comisión de Turismo , Manuel Cardeña, confirma que la comunicación con los de Santiago Abascal es "buena" y muestra "buenas expectativas" para los próximos cuatro años de trabajo codo a codo.

Preguntado por el balance de este primer mes de Gobierno de coalición, el expresidente de la Mancomunidad de la Costa del Sol , y ahora además recién nombrado portavoz de la Comisión de Justicia, ha reivindicado el "magnífico trabajo" que llevaron a cabo estos años atrás en la cartera de Turismo Arturo Bernal y Juan Marín Lozano, exconsejeros de la segunda y primera legislatura popular en Andalucía bajo los mandos de Juanma Moreno. "Han sido fórmulas de éxito y estoy convencido de que no se van a ir por otro camino, sino que se van a asomar nuevas iniciativas que mejoren aún más la situación del turismo en toda la comunidad autónoma y en Málaga", ha asegurado en declaraciones a este periódico.

Gavira se reúne con los empresarios andaluces

El pasado miércoles el nuevo vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, se ha sentado por primera vez desde su entrada al Ejecutivo andaluz con la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y "representantes del sector turístico". El encuentro ha tenido lugar en la capital, en Sevilla, y según trasladan desde el partido, ha sido un encuentro "para seguir avanzando en competitividad, desregulación y generación de oportunidades". Una línea de trabajo que dicen estar enfocada en "fortalecer el turismo andaluz".

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, mantiene un encuentro con la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). / CUENTA DE MANUEL GAVIRA EN X