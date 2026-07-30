Moreno renueva la mitad de sus delegaciones territoriales en Málaga: cuatro caras nuevas y un cambio de competencias

El puzzle político de la nueva y primera legislatura andaluza con Vox se ha completado. Juanma Moreno ya ha confeccionado el organigrama provincial en Málaga con los nombramientos de delegados territoriales, que se han hecho efectivos en el Consejo de Gobierno de este jueves previo a las vacaciones de agosto. Vuelven a ser diez delegaciones locales. De ellas, cuatro son rostros renovados y uno, el de Gemma del Corral, que cambia de cartera y pasa a ser la delegada territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, una cartera que en la pasada legislatura estaba en manos de José Antonio Víquez Ruiz.

Del Corral arrancó la pasada legislatura andaluz siendo delegada de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta en Málaga, pero a mitad de los cuatro años que le correspondían al frente del cargo tuvo que claudicar en Carlos García Giménez, ya que fue ascendida a directora general de Promoción y Fomento del Turismo y la Hostelería. García Jiménez renueva en la delegación que le dejó Del Corral, aunque sin la cartera de Turismo, que queda en manos de una cara nueva, la de Belén Rubio Gómez, que se hace cargo de la cartera creada para el líder de Vox, Manuel Gavira, y tendrá bajo su responsabilidad, además, las delegaciones de Justicia, Desregulación y Administración Local.

También cambia la titularidad de Sanidad y Consumo, que estaba en manos de Juan Carlos Bautista y que ahora ocupará la senadora del PP Lucía Yeves Leal. Además, hay movimiento en la titularidad de la delegación de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, cargo que ostentaba Fernando Fernández Tapia-Ruano y que ahora ocupará Laura Soto García; y la de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, que será para Laura Valle Carmona con la salida de Ruth Susana Sarabia García.

En sus funciones se mantiene a Antonio Jesús García Acedo como delegado territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, aunque también contará con la de Universidad, Industria, Energía e Innovación. Miguel Briones Artacho sigue en la cartera local de Educación, de la misma manera que Carmen Sánchez Sierra se mantiene como delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, aunque también se le anexiona la cartera de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, una nueva Consejería que se han creado para esta legislatura, junto a la de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, que, en Málaga, se quedará en manos de María Rosa Morales Serrano, que además contará con la delegación de Fomento y Movilidad