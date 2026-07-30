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Carreteras

Obras en la bifurcación de la avenida de Velázquez y la ronda oeste sentido Barcelona: se reparará el enlace entre la MA-20 y MA-21

El Ministerio de Transportes licita las obras por 2,54 millones de euros con el objetivo de ampliar el ramal de enlace entre ambas autovías y resolver los problemas estructuras de la cimentación

Ramal de enlace entre la MA-20 y MA-21.

Ramal de enlace entre la MA-20 y MA-21. / Google Maps

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Ana I. Montañez

Ana I. Montañez

Málaga

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado obras de reparación y ampliación en la bifurcación entre la avenida de Velázquez y la ronda oeste sentido Barcelona en el acceso a Málaga, junto a la Fábrica de Cervezas Victoria. Los trabajos se centrarán en el ramal de enlace de la autovía MA-21 con la MA-20, en concreto, a la altura del kilómetro 5,560 de la MA-20.

Según ha comunicado Transportes, las obras tienen por objeto reparar los "problemas estructurales detectados en las cimentaciones del ramal, que han provocado asientos y deformaciones en la estructura". Concretamente, se eliminarán completamente los asientos en las cimentaciones pilotadas de la pila 2 y estribo 2, originados por la pérdida de capacidad de los pilotes del estribo 2.

La solución diseñada se basa en la reducción de la carga que han generado los asientos y ampliando la estructura tras el actual estribo 2 con la ejecución de un vano adicional.

Todo ello se abordará mediante lo siguientes trabajos:

  • Retirada del relleno en los accesos al estribo 2.
  • Recalce de la cimentación de la pila 2.
  • Ejecución de una nueva cimentación en la actual ubicación del estribo 2 sobre la que apear el tablero.
  • Construcción del fuste de la nueva pila 3 tras la demolición del actual estribo 2.
  • Construcción de un nuevo cargadero pilotado como nuevo estribo 2.
  • Construcción del nuevo vano.

Apoyos próximos al fin de su vida útil

Adicionalmente, se realizará la sustitución de los aparatos de apoyo, próximos al límite de su vida útil, y del sistema de contención del puente una vez ampliada la estructura.

La estructura objeto de actuación tiene 85 metros de longitud, dividida en tres vanos de luces (21,25 metros + 42,50 metros + 21,25 metros) con un trazado curvo en planta. El tablero está formado por una sección mixta, formado por un cajón trapezoidal de acero con 1,40 metros de canto, anchura inferior de 3,80 metros y anchura superior de 5,60 metros. La losa superior tiene un ancho total de 10,80 metros y 0,25 metros de canto.

Por su parte, las pilas son de hormigón armado con sección rectangular de 2,50 x 0,90 metros en su base. Cada pila esta cimentada mediante cuatro pilotes de 1,25 metros de diámetro

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Las obras para ampliar la estructura del ramal de enlace de la MA-21 con la MA-20 se incluyen dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado que genera un impulso significativo para mejorar la calidad de servicio de la infraestructura viaria estatal existente. En el marco de este programa, el Ministerio de Transportes ha invertido 93,66 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Málaga.

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