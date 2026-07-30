"No somos la oposición, somos los vecinos": el Pleno de Málaga vuelve a expulsar a varios vecinos por la tensión de la limpieza

La escena se repite. El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha vuelto a registrar este jueves varias expulsiones de vecinos durante el debate sobre el estado de la limpieza en la ciudad, un año después de que una sesión similar, en julio de 2025, terminara también con desalojos y fuertes protestas.

La Policía Local ha tenido que acompañar a la salida a varios asistentes que interrumpían de forma reiterada las intervenciones, pese a los llamamientos al silencio del alcalde, Francisco de la Torre. Algunos de los expulsados han respondido con la frase "no somos la oposición, somos los vecinos", repetida varias veces entre el público.

El problema de los vecinos

El turno de palabra vecinal, como en ocasiones anteriores, ha abierto la sesión. Han intervenido José Antonio Sedeño, de la Asociación de las Delicias; Nacho Romera, vecino de Huelin; y Carmen Máximo, del Proyecto Dignidad para Miraflores de los Ángeles.

Sedeño ha sostenido que el equipo de Gobierno, más en concreto la concejala Teresa Porras, ha instalado la idea de que "los malagueños somos unos guarros" y ha defendido que la suciedad de los barrios del oeste de la ciudad no es responsabilidad de los vecinos, sino de la falta de mantenimiento municipal.

José Antonio Sedeño en el Pleno del Ayuntamiento / Álex Zea

Por otro lado, Romera ha denunciado que el servicio de limpieza no se refuerza los fines de semana, cuando el uso de las calles aumenta por el turismo, y ha recordado que ya trasladó esta misma queja en el Pleno de hace un año. Ha criticado además el rechazo de PP y Vox a la implantación de una tasa turística.

Con total indignación, Carmen Máximo ha señalado que, un año después de aquella primera sesión, Miraflores sigue sin un plan de refuerzo de baldeo, y ha vinculado esta situación a la avería de 600 kilómetros de tubería que ha obligado a reducir la presión del agua en la red municipal. Ha reclamado más presencia de policía de barrio y ha denunciado declaraciones previas de la concejala hacia las vecinas de los barrios obreros.

Con Málaga saca adelante dos de sus diez puntos, tras proyectar un vídeo de Porras

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha presentado una moción de diez puntos sobre limpieza, recogida de basura, zonas verdes y mantenimiento urbano. De esos diez puntos, el Pleno ha aprobado por unanimidad dos con enmiendas: el que continuará exigiendo a las empresas adjudicatarias de zonas verdes el cumplimiento de sus contratos, y el que continua los mecanismos de inspección sobre esas mismas empresas.

Durante su intervención, Morillas ha reproducido un vídeo de diez segundos en el que, según ha afirmado, la concejala Teresa Porras señala a los vecinos como responsables del estado de la ciudad.

Morillas ha reprochado a Porras haber intentado una querella por la vía penal contra el vecino Nacho Romera por sus críticas, y le ha pedido que se disculpe públicamente. Ha situado el coste acumulado de los 28 años de Porras como concejala en más de dos millones de euros, y ha cifrado su sueldo actual en 74.000 euros anuales, frente a los 111.000 euros que percibe el gerente de Limasam.

Vox pide gestión y el PSOE denuncia el trato desigual entre el centro y los barrios

La concejala de Vox, Yolanda Gómez, ha sostenido que el problema de la limpieza en Málaga responde a una cuestión de gestión y no de recursos, señalando que el presupuesto de Limasam, de 130 millones de euros, es el más alto de su historia, y que Málaga es de las ciudades españolas que más invierte en limpieza por habitante, solo por detrás de Madrid y Valencia. Su grupo ha rechazado la implantación de una tasa turística.

La portavoz socialista, Begoña Medina, ha denunciado la diferencia de trato entre el centro y los barrios, señalando que zonas como calle Larios cuentan con equipos de limpieza durante todo el día y baldeo nocturno, mientras que otras zonas no reciben el mismo refuerzo pese a recibir también afluencia turística. Ha defendido que la responsabilidad de la situación corresponde a la gestión municipal y no a los vecinos.

La respuesta de Teresa Porras

La concejala de Servicios Operativos, Teresa Porras, ha defendido el incremento de plantilla, de los 1.708 trabajadores de 2019 a los 1.907 actuales, y ha situado la inversión en limpieza y recogida en casi 40 millones de euros, a los que suma otros 14 millones destinados al centro ambiental.

Pleno del Ayuntamiento / Álex Zea

Porras ha rechazado las acusaciones de mala gestión y ha corregido una de las referencias de Morillas: según ha explicado, la acumulación de muebles denunciada en calles como Ferrándiz, Pinosol o Barcenillas no respondió a un fallo del servicio, ya que la recogida en esa zona corresponde a los viernes y los muebles fueron retirados en la fecha establecida.

Además, ha negado en rotundo las acusaciones de los vecinos en referencia a los términos con los que la edil se habría referido a ellos en varias ocasiones. Porras asegura que tan solo ha hecho uso de la palabra "incívicos", cuando los vecinos aseguran que...

Miraflores cuestiona la eficacia de las "minihidros"

En declaraciones para este periódico, Miguel Jiménez, portavoz de la Asociación Vecinal Proyecto Dignidad para Miraflores de los Ángeles, ha cuestionado la principal inversión en maquinaria de Limasam de los últimos quince años, las conocidas como "minihidros". Según Jiménez, estos dispositivos están diseñados para tareas puntuales y no permiten baldear calles completas, lo que limitaría el baldeo real en los barrios a dos o tres actuaciones puntuales por distrito.

Jiménez ha relacionado esta situación con la avería de 600 kilómetros de tubería de fibrocemento, cuya respuesta municipal, según ha explicado, ha sido la instalación de 200 reductores de presión en la ciudad, con un coste superior a dos millones de euros. Según su testimonio, esta medida ha reducido la presión disponible para el uso de mangueras conectadas a la red de baldeo. El portavoz vecinal ha planteado además la posibilidad de una futura privatización de Limasam ante un eventual cambio de mayoría municipal.

Las protestas vecinales no cesan desde julio

El pasado 16 de julio, este periódico informó de que la Asociación de Vecinos Proyecto Dignidad para Miraflores había retomado jornadas de limpieza vecinal en cinco barrios de Bailén-Miraflores, entre ellas una en el entorno de la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles.

Entre los testimonios recogidos entonces figuraba el de Loli Guarino, vecina de 85 años, que pedía a las administraciones "que os acordéis de los barrios pobres". Las reivindicaciones planteadas en aquellas jornadas (más plantilla en Limasam, campañas de concienciación cívica y la implantación de la tasa turística) coinciden con las trasladadas este jueves en el Pleno.