El pueblo de la Serranía de Ronda que celebra este fin de semana sus Fiestas de Moros y Cristianos con representaciones, fiestas de la espuma y degustaciones gratuitas

La localidad malagueña de Benalauría se trasladará al siglo XV este fin de semana con la celebración de sus Fiestas de Moros y Cristianos, una tradicional cita declarada de Interés Turístico de Andalucía y de Singularidad Provincial que este municipio de la Serranía de Ronda llevará a cabo con motivo de su Feria en honor a Santo Domingo de Guzmán.

Estas fiestas tendrán sus días grandes desde este viernes y hasta el próximo martes, aunque sus actividades ya han arrancado con una amplia programación que comenzó este pasado lunes con teatro, actuaciones musicales y su conocida carrera del jamón.

Una recreación mudéjar en la Fiesta de Moros y Cristianos de Benalauría

Pero su cita más esperada, su Fiesta de Moros y Cristianos, no se celebrará hasta este domingo, cuando la localidad viajará al pasado hasta el siglo XV con una recreación teatralizada que revive la rebelión mudéjar, en la que los propios vecinos representan una auténtica batalla en recuerdo al levantamiento que se produjo hace más de 500 años.

Fiestas de Moros y Cristianos de Benalauría / Ayuntamiento de Benalauría

De ese modo, Benalauría vivirá en estos días una de sus fiestas más destacadas, en la que los ciudadanos podrán disfrutar de conciertos, teatros infantiles, juegos tradicionales, procesiones, verbenas, actuaciones musicales en directo, degustaciones populares, fiestas de la espuma y representaciones.

Teatro, música y carrera del jamón en la Serranía

La programación comenzó el pasado lunes con la actuación de la pianista Alba Jiménez Moreno junto a Cristobalsax, a lo que siguió el martes la presentación de la obra 'Operación Chicle', a cargo del Teatro La Carpa.

El miércoles fue el momento de los juegos infantiles, con carreras de sacos y bicicletas, así como la tradicional carrera del jamón.

Fiestas de Moros y Cristianos de Benalauría / Ayuntamiento de Benalauría

Este jueves, las actividades continuarán con una fiesta infantil en la piscina a las 16.00 horas, mientras que a las 22.00 horas tendrá lugar la cena para mayores de 65 años y, a las 23.00 horas, la actuación del cantante de copla Álvaro Alcaide.

Procesión de Santo Domingo y pregón de la feria

El viernes llegará uno de los días centrales de esta fiesta con un pasacalles con la Banda de Música Municipal de Jubrique, que continuará a las 20.00 horas con la Santa Misa y la procesión de Santo Domingo de Guzmán, patrón de Benalauría, amenizada por la banda musical.

A las 22.00 horas se celebrará la inauguración oficial de las fiestas y la lectura del pregón, que correrá a cargo de Pedro Galindo Morales, seguido de la actuación del Trío Thiago Show a las 23.00 horas y de la coronación del Reinado de la Feria a las 00.00 horas.

Coronación, orquesta y feria de día en Benalauría

La noche concluirá con la actuación de la orquesta Travesura desde las 2.00 horas, mientras que en los descansos volverá a tocar el Trío Thiago Show.

Fiestas de Moros y Cristianos de Benalauría / Ayuntamiento de Benalauría

El sábado la actividad se trasladará a la feria de día, que comenzará a las 14.00 horas amenizada por DJ Perre. A las 17.00 horas se celebrará la Feria a Caballo, con servicio de barra, además de carreras de cintas y garrocha.

Feria a caballo y música en directo en este pueblo malagueño

A las 20.00 horas tendrán lugar las carreras de cintas en moto, mientras que a las 23.00 horas se celebrará la actuación del Dúo Latidos y, desde la 1.00 horas, la actuación de la orquesta Travesura, con el Dúo Latidos actuando en los descansos de la orquesta.

El domingo estará marcado por las tradicionales Fiestas de Moros y Cristianos. Tras el pasacalles de la Banda Municipal de Jubrique a las 8.00 horas, a mediodía se representará la primera parte de la recreación, titulada 'El Cautiverio'.

Representaciones históricas en la feria de Benalauría

La feria de día, prevista para las 14.00 horas, contará con la animación de la Charanga Furemol y de la Banda Municipal de Jubrique.

A las 20.00 horas se representará la segunda parte de la representación, 'El Rescate', y posteriormente, a las 21.00 horas, tendrá lugar la procesión de regreso de Santo Domingo hasta la iglesia, acompañada por la banda de música. La jornada finalizará con una nueva actuación de la orquesta Travesura a las 00.00 horas.

Fiestas de Moros y Cristianos de Benalauría / Ayuntamiento de Benalauría

El lunes, la feria continuará con la degustación gratuita de caldereta de chivo a las 14.00 horas y una fiesta de la espuma en la pista deportiva de la calle Moraleda a partir de las 16.00 horas. Ya entrada la medianoche, desde las 00.00 horas, actuará la orquesta Mediterráneo.

Paella popular, flamencos y traca final en la Serranía de Ronda

Las celebraciones concluirán el martes, Día del Patrón, con una jornada que arrancará a las 12.30 horas con la misa y posterior procesión de Santo Domingo de Guzmán, acompañada por la Banda de Música Municipal de Jubrique.

A partir de las 14.00 horas se celebrará la feria de día con una paella popular, además de corte de jamón ofrecido por Ibéricos Aro y un concurso para premiar a la mejor persona ataviada con traje de flamenca o flamenco, tanto en categoría adulta como infantil.

A las 15.00 horas actuará el grupo Alboreá, mientras que a las 23.00 horas será el momento de la orquesta Mediterráneo. Las actividades continuarán a las 00.00 horas con la entrega de trofeos, mientras que la feria finalizará a las 4.00 horas con la tradicional traca final.