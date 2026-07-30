"Nos quedamos atascados, pero somos andaluces": el curioso 'rescate' de un coche en la playa de Sacaba de Málaga

Los bañistas que se encontraban este pasado fin de semana en la playa de Sacaba de Málaga se toparon con una curiosa estampa: más de una decena de personas tiraban de una cuerda conectada a un coche para sacarlo de la arena, donde se había adentrado y de la que no podía salir.

Una escena que podría haber acabado con los nervios y la paciencia de su conductor, pero que se tornó en fiesta, cante y baile por parte de los ciudadanos que acudieron al rescate del vehículo, que no dudaron en, además de aportar su solidaridad, darle un toque de humor al momento.

Un rescate entre palmas, humor y espíritu andaluz en Málaga

Así, simulando el famoso remo vikingo que tan viral ha hecho Noruega durante el Mundial, los bañistas se unieron para tirar de una enorme cuerda conectada al coche mientras seguían al unísono el ritmo de los golpes del 'capataz' que guiaba sus movimientos.

Finalmente, el coche, que se encontraba en mitad de la playa, consiguió salir del hoyo en el que había quedado encallado. Un momento en el que sus salvadores aprovecharon para tocar palmas, bailar, saltar a la comba e, incluso, cantar el cumpleaños feliz.

El vídeo viral del coche atascado en Málaga

Una situación repleta de hermandad y fiesta que no ha pasado inadvertida en las redes sociales, donde la publicación acumula casi 13.000 'me gusta' con su vídeo y el mensaje: "Se nos queda el coche atascado, pero somos andaluces".

"Qué maravilla es saber ver lo mejor de la peor situación. Todo es posible en Andalucía", ha señalado un usuario en los comentarios del vídeo, a lo que ha añadido otro: "De cualquier desgracia hacemos una fiesta".

Reacciones en redes al rescate en la playa de Sacaba

Junto a esto, ha afirmado otro con sorna: "Nos dieron drama, nos dieron juego, cante y emoción. Netflix, apunta esa". "Andaluces, levantaos, ya lo dice la letra", ha bromeado otro.

"Yo estaba ahí y cuando lo han sacado ha empezado la playa desde la orilla a aplaudir. Si los malagueños no existiéramos, nos deberían inventar", ha indicado otro usuario sobre este incidente que ha despertado las dudas de la ciudadanía sobre los motivos que han llevado a este vehículo a encontrarse en mitad de la playa malagueña.