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Renfe refuerza los trenes de agosto con 1,2 millones de plazas: Málaga contará con más de 31.400 asientos hacia Madrid

Renfe pone en marcha un refuerzo especial para la operación salida y retorno del primer fin de semana de agosto con cerca de 1,2 millones de plazas en toda España

Tren de Renfe.

Tren de Renfe. / EUROPA PRESS

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La Opinión

Málaga

La compañía ferroviaria ha programado cerca de 1,2 millones de plazas entre este jueves 30 de julio y el domingo 2 de agosto, coincidiendo con uno de los mayores movimientos de viajeros del verano. La oferta incluye tanto los servicios de Alta Velocidad y Larga Distancia (AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity y AVE Internacional) como los trenes de Media Distancia, Avant y Regionales.

En total, 447.700 plazas corresponden a los servicios comerciales de Alta Velocidad y Larga Distancia para los desplazamientos de este primer fin de semana de agosto.

Málaga, entre las rutas con mayor oferta de trenes este verano

Andalucía contará con más de 127.400 plazas repartidas en 344 servicios que conectan la comunidad con Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana durante la operación salida.

Dentro de esta programación, la relación Madrid-Málaga vuelve a situarse entre las de mayor capacidad de toda la red ferroviaria nacional, con más de 31.400 plazas distribuidas en 83 trenes entre el 30 de julio y el 2 de agosto.

La conexión Madrid-Sevilla será la segunda con mayor oferta, con 69 trenes y más de 26.200 plazas. Por su parte, la línea entre Madrid y la Bahía de Cádiz contará con 32 trenes y cerca de 10.200 plazas, mientras que la relación Madrid-Huelva dispondrá de 24 servicios y unas 6.300 plazas.

Más trenes AVE y Avlo entre Málaga y Madrid durante el verano

Este incremento de plazas se suma al refuerzo que Renfe puso en marcha el pasado 17 de julio, cuando incorporó ocho trenes semanales adicionales de Alta Velocidad entre Málaga y Madrid.

Según la compañía, esta ampliación supone un incremento del 5,8% de la oferta, especialmente pensado para absorber la mayor demanda de los viernes y domingos, coincidiendo con los desplazamientos vacacionales.

Además, entre el 4 de agosto y el 9 de septiembre, circularán dos nuevas frecuencias Avlo por sentido los martes y miércoles entre Madrid y Málaga, ampliando las opciones de viaje con tarifas de bajo coste.

Más de 747.000 plazas en Media Distancia y crecimiento de los Avant

La oferta también se refuerza en los trayectos de menor recorrido.

Renfe ofrecerá más de 747.200 plazas en los servicios de Media Distancia, mientras que los trenes Avant superarán las 142.600 plazas, un 7,7% más que durante la operación salida del verano pasado.

Este aumento responde al incremento de la demanda estival y supone la incorporación de más de 10.150 plazas adicionales en estos servicios.

Viajar con perros de hasta 40 kilos ya es posible en todos los trenes de Renfe

Otra de las novedades de este verano afecta a quienes viajan con mascotas.

Desde el 20 de julio, los perros de hasta 40 kilos pueden viajar en todos los trenes comerciales y de servicio público de Renfe, una medida que amplía a toda la red una experiencia que comenzó en algunas líneas de Alta Velocidad en 2022.

La compañía permite un máximo de dos perros de hasta 40 kilos por tren, que viajarán en el coche habilitado como 'pet friendly'. El sistema asigna automáticamente dos asientos contiguos al comprar el billete del viajero y el suplemento correspondiente.

El complemento para viajar con el animal tiene un coste de 40 euros en los servicios AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity, mientras que en Avant y Media Distancia se aplica la tarifa correspondiente a estos servicios.

Noticias relacionadas y más

Los billetes pueden adquirirse a través de la web, la aplicación móvil, agencias presenciales y canales habituales de venta de Renfe. Además, 24 horas antes del viaje, los pasajeros recibirán un correo electrónico con las condiciones y recomendaciones para realizar el trayecto con su mascota de forma segura.

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