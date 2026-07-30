Tráfico prevé más de 250.000 desplazamientos por las carreteras de Málaga este fin de semana

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé total de 250.500 desplazamientos por carretera de largo recorrido en la provincia de Málaga este fin de semana con motivo del final de las vacaciones de julio y comienzo de las de agosto. La operación comenzará a las 15.00 horas del viernes 31 de julio y permanecerá activa hasta la medianchoe del domingo 2 de agosto.

La DGT prevé un importante movimiento de vehículos coincidiendo con el inicio del principal mes vacacional del verano en cuanto a desplazamientos por carretera. Según ha detallado la Subdelegación del Gobierno en Málaga, las carreteras que soportarán el mayor número de desplazamientos en la provincia son la A-357, A-45, A-7, AP-46, AP-7, A-92, A-92M y MA-20.

Las horas y los puntos con más tráfico

El viernes 31 de julio, las mayores dificultades se concentrarán entre las 15.00 y las 21.00 horas. El sábado 1 de agosto habrá dos franjas especialmente complicadas, de 10.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. El domingo 2, la intensidad aumentará entre las 10.00 y las 15.00 horas y entre las 17.00 y las 22.00 horas.

La DGT identifica varios puntos conflictivos por la concentración de vehículos.

En la A-45 , las dificultades pueden producirse en el Alto de Las Pedrizas , entre los puntos kilométricos 115 y 118.

, las dificultades pueden producirse en el , entre los puntos kilométricos 115 y 118. En la A-7 , los tramos señalados se encuentran en San Pedro de Alcántara, entre los kilómetros 1.053 y 1.050, y en Fuengirola, entre los kilómetros 1.015 y 1.013.

, los tramos señalados se encuentran en San Pedro de Alcántara, entre los kilómetros 1.053 y 1.050, y en Fuengirola, entre los kilómetros 1.015 y 1.013. En la MA-20 a su paso por Málaga, entre los puntos kilométricos 0,000 y 12,600.

Obras, restricciones y rutas alternativas

Las obras en ejecución condicionarán la circulación en diferentes puntos de la provincia. En la A-45, los túneles de Casabermeja tienen trabajos entre los kilómetros 128,6 y 12. Además, debido a las obras existe un corte en la A-45 en Casabermeja, en sentido Córdoba. La DGT mantiene habilitado un transfer entre los puntos kilométricos 123,5 y 118. Como alternativa general se propone utilizar la AP-46. Para los vehículos ligeros también se plantea un recorrido desde la A-7 en Vélez-Málaga por la A-356 y la A-7204.

Los conductores que se dirijan hacia Málaga desde Antequera o Granada pueden abandonar la A-45 por la salida 114 o la A-92M por la salida 24 y continuar por la A-7204, A-356 y MA-3100.

En la A-7 hay trabajos de adecuación y otras actuaciones en los túneles de Capistrano y Frigiliana, en Nerja; Torrox y Tablazo, en Torrox; Lagos, en Vélez-Málaga; y Cerrado Calderón y San José, en Málaga. Estas intervenciones pueden provocar desvíos provisionales de carriles y cortes de arcén.

En el tramo Estepona-Marbella, entre los kilómetros 1.066 y 1.027,3, se ejecutan trabajos de rehabilitación de pasarelas peatonales que, según la información de Tráfico, no afectarán a la circulación. La instalación de pantallas acústicas en la AP-7 sí tendrá incidencia sobre el tráfico. Las actuaciones se localizan en la variante de Marbella, entre los kilómetros 1.043 y 1.047,3, y en el tramo entre Puerto Banús y Marbella, entre los kilómetros 1.048,9 y 1.049,5.

La circulación de vehículos que transportan mercancías peligrosas estará restringida en todas las carreteras de la provincia el sábado 1 y el domingo 2 de agosto, en ambos casos entre las 8.00 y las 24.00 horas. Los camiones de más de 7.500 kilogramos tampoco podrán circular el domingo entre las 17.00 y las 24.00 horas por la A-45, desde el kilómetro 142, en Málaga, hasta el 115, en el Alto de Las Pedrizas, en sentido Córdoba.

Zona norte y oriental de la provincia

Para los desplazamientos entre el norte de la provincia y la zona oriental, la DGT propone circular por la A-45 hasta la salida de la A-356, conocida como carretera «de arco», y continuar en dirección a La Viñuela y Vélez-Málaga. Desde allí se podrá acceder a Torre del Mar, Algarrobo, Torrox y Nerja.

Quienes viajen desde Sevilla hacia el oeste de Málaga podrán utilizar la A-374 hasta Ronda y continuar por la A-397 hacia San Pedro de Alcántara. Para llegar desde Sevilla hasta la capital, la alternativa pasa por la A-92 hasta la salida de Sierra de Yeguas, la A-365 hasta Campillos y la A-357 hasta Málaga.

Dreambeach Festival este fin de semana en Vélez

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil reforzará la regulación y la vigilancia en los puntos conflictivos y en las carreteras con mayor intensidad de vehículos. El dispositivo también tendrá en cuenta la celebración del Dreambeach Festival, organizado por el Ayuntamiento de Vélez-Málaga durante el viernes y el sábado. La DGT espera una especial incidencia en el entorno del enlace entre la A-7 y la A-356. Las horas de mayor intensidad relacionadas con el evento serán el viernes, entre las 19.00 y las 23.00 horas, y el sábado, entre las 21.00 y las 00.30 horas.