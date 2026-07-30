Una bodega bajo el mar de la bahía de Málaga: la UMA impulsa un proyecto pionero para conservar el vino

La bahía malagueña se ha convertido en un laboratorio natural para comprobar si el fondo marino puede transformar el vino. Ese es el objetivo de ‘Vinos Sumergidos’, un proyecto impulsado por el grupo de investigación SEJ-121 Mediterráneo Económico de la Universidad de Málaga (UMA) junto al Real Club Mediterráneo, la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Sabor a Málaga, el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga y siete bodegas de la comarca.

La iniciativa pretende aportar una evidencia científica sobre una práctica que ya se ha llevado a cabo de forma comercial en algunos puntos de España, pero que apenas ha sido analizada con una metodología experimental. Para ello, un total de 160 botellas de vinos blancos, tintos y dulces han permanecido sumergidas a diez metros de profundidad en la bahía malagueña durante cinco meses. Las bodegas participantes son Dimobe, Bodegas Bentomiz, Viñedos Verticales, Fabio Coullet, Bodegas Almijara, Dominio de Arenas y Bodegas Jorge Ordóñez. Al mismo tiempo y para comprobar su posterior evolución, botellas idénticas se mantuvieron en una bodega durante el mismo tiempo.

Durante la presentación el rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López, destacó el carácter innovador de esta iniciativa tan interesante y curiosa al combinar economía y marketing. Aunque interrumpido por los sonidos fuertes de una obra en el exterior del Real Club Mediterráneo, no perdió la oportunidad de subrayar que «la Universidad debe apoyar este tipo de iniciativas que exploran nuevas líneas de investigación».

Jaula en la que se conservan los vinos bajo el agua / Grupo de investigación SEJ-121

Una investigación para responder con datos

El investigador principal del proyecto, Gorka Zamarreño-Aramendia, explicó que la principal diferencia con respecto a otras experiencias similares es el rigor científico con el que se desarrolla este proyecto, ya que «se hablaba del cambio de los vinos sumergidos, pero nadie lo había demostrado científicamente». El objetivo principal ahora es demostrar si esas diferencias son reales, o si responden simplemente a una percepción que genera una botella sacada del fondo del mar.

Pese a que los resultados definitivos aún no se conocen, el equipo ha sido previsor: ha registrado parámetros para registrar la temperatura, la profundidad o las condiciones previas a la conservación. Tras esta, se procederá a organizar una cata a ciegas controlada en octubre en la que especialistas analizarán las diferencias entre los vinos almacenados en tierra y los vinos submarinos, pero sin saber cuál es cuál.

Vinos después de estar sumergidos / Grupo de investigación SEJ-121

Esta cata no será el momento en el que se abra por primera vez una de las botellas. Los investigadores avanzaron que observaron diferencias visibles en el vino blanco, que había adquirido una tonalidad más dorada. No obstante, insistieron en que serán los análisis y las catas quienes determinen si estos cambios son significativos desde un punto de vista científico.

Innovación para las bodegas malagueñas

Según el representante del proyecto, si la conservación submarina demuestra mejorar determinadas características del vino, las botellas podrían alcanzar precios superiores que en su formato convencional, lo que abriría nuevas oportunidades de comercialización para las bodegas de la Axarquía.

Si los resultados confirman las hipótesis de los investigadores, Málaga no solo habrá demostrado científicamente los efectos del mar sobre el vino, sino que también podría abrir una nueva vía para reforzar su valor añadido y consolidar una propuesta única que combine investigación, patrimonio enología y desarrollo económico.