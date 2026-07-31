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Agresión a sanitarios

La acompañante de un paciente agrede a dos profesionales en el Hospital Regional Universitario de Málaga

Un vigilante de seguridad resultó herido en una mano al intentar inmovilizar a la mujer que agredió a dos enfermeras en Urgencias

Fachada del Hospital Regional Universitario de Málaga.

Fachada del Hospital Regional Universitario de Málaga. / JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

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La Opinión

MÁLAGA

Dos profesionales de Enfermería han sido agredidas en la tarde del pasado miércoles, 29 de julio, en el área de triaje del Servicio de Urgencias del Hospital Regional Universitario de Málaga.

Los hechos ocurrieron en torno a las 18.15 horas cuando la acompañante de un paciente agredió a las profesionales que se encontraban desempeñando su labor asistencial.

Un vigilante herido

Ante la gravedad de la situación, se activaron de inmediato los protocolos establecidos y fue necesaria la intervención de la Policía Nacional, que procedió a la detención de la agresora. Durante el incidente también resultó herido un vigilante de seguridad que intervino para inmovilizar a la agresora, sufriendo un corte en una mano.

Desde el sindicato Satse Málaga han trasladado su apoyo a las profesionales afectadas, asegurando que continúan muy impactadas por lo sucedido y que manifiestan sentimientos de miedo e inseguridad tras haber sufrido esta agresión en su puesto de trabajo

Concentración este lunes

Satse Málaga ha informado de que el próximo lunes, 3 de agosto, a las 11.00 horas se celebrará una concentración de repulsa a las puertas del Hospital Regional Universitario de Málaga, en apoyo a las profesionales agredidas y para denunciar el aumento de la violencia contra los trabajadores de la sanidad

Además, han asegurado que, "cada día, enfermeras y enfermeros atienden a cientos de pacientes en entornos de gran presión asistencial, por lo que resulta inadmisible que tengan que desarrollar su trabajo bajo amenazas o situaciones de violencia".

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Por ello, han exigido a las administraciones sanitarias que "refuercen las medidas de prevención y seguridad, especialmente en los servicios de Urgencias, y recuerda que debe mantenerse una política de tolerancia cero frente a cualquier agresión a profesionales sanitarios".

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