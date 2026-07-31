Agresión a sanitarios
La acompañante de un paciente agrede a dos profesionales en el Hospital Regional Universitario de Málaga
Un vigilante de seguridad resultó herido en una mano al intentar inmovilizar a la mujer que agredió a dos enfermeras en Urgencias
Dos profesionales de Enfermería han sido agredidas en la tarde del pasado miércoles, 29 de julio, en el área de triaje del Servicio de Urgencias del Hospital Regional Universitario de Málaga.
Los hechos ocurrieron en torno a las 18.15 horas cuando la acompañante de un paciente agredió a las profesionales que se encontraban desempeñando su labor asistencial.
Un vigilante herido
Ante la gravedad de la situación, se activaron de inmediato los protocolos establecidos y fue necesaria la intervención de la Policía Nacional, que procedió a la detención de la agresora. Durante el incidente también resultó herido un vigilante de seguridad que intervino para inmovilizar a la agresora, sufriendo un corte en una mano.
Desde el sindicato Satse Málaga han trasladado su apoyo a las profesionales afectadas, asegurando que continúan muy impactadas por lo sucedido y que manifiestan sentimientos de miedo e inseguridad tras haber sufrido esta agresión en su puesto de trabajo
Concentración este lunes
Satse Málaga ha informado de que el próximo lunes, 3 de agosto, a las 11.00 horas se celebrará una concentración de repulsa a las puertas del Hospital Regional Universitario de Málaga, en apoyo a las profesionales agredidas y para denunciar el aumento de la violencia contra los trabajadores de la sanidad
Además, han asegurado que, "cada día, enfermeras y enfermeros atienden a cientos de pacientes en entornos de gran presión asistencial, por lo que resulta inadmisible que tengan que desarrollar su trabajo bajo amenazas o situaciones de violencia".
Por ello, han exigido a las administraciones sanitarias que "refuercen las medidas de prevención y seguridad, especialmente en los servicios de Urgencias, y recuerda que debe mantenerse una política de tolerancia cero frente a cualquier agresión a profesionales sanitarios".
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