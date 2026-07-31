De cantos de río a piedra de Macael: así va a renovar Málaga el suelo del Cementerio Histórico de San Miguel

El Ayuntamiento de Málaga ha dado comienzo a una de las obras más ambiciosas de los últimos años en el cementerio de San Miguel: la repavimentación integral de sus calles principales, con una inversión de 2,6 millones de euros procedentes de fondos europeos gestionados a través de la estrategia Conecta Málaga, impulsada por el área de Economía y Hacienda que dirige el concejal Carlos Conde.

La actuación se enmarca en la hoja de ruta que el equipo de Gobierno inició hace varios años para recuperar el patrimonio histórico del recinto, uno de los más importantes de la ciudad, donde descansan restos de malagueños del siglo XIX, época que la concejala de Sostenibilidad Ambiental, Penélope Gómez, ha descrito como un momento de esplendor y prosperidad para Málaga comparable al actual.

El alcalde, Francisco de la Torre, junto a los concejales delegados de Sostenibilidad Medioambiental; Economía, Hacienda y Fondos Europeos; y del distrito Centro, Penélope Gómez, Carlos Conde y Francisco Cantos, respectivamente / Esperanza Mendoza

De la ruina al reconocimiento

El cementerio vivió décadas de abandono tras 1986, cuando entró en un periodo de olvido municipal que estuvo a punto de acabar en expolio, una vez creado el Parque Cementerio de Málaga (Parcemasa). Fue la Asociación de Amigos del Cementerio de San Miguel la que impidió su desaparición, logrando mediante una sentencia del Tribunal Supremo que se mantuviera en el tiempo, un compromiso que quedó recogido en un acuerdo plenario del 31 de enero de 2003.

El punto de inflexión llegó en 2020, cuando el Ayuntamiento encomendó a Parcemasa la gestión del cementerio. Desde entonces se ha recuperado la iluminación, se han ordenado los usos de las unidades de enterramiento y se ha rehabilitado buena parte del recinto: la plaza del Patrocinio, la fuente Tempus Fugit, las salas de autopsia, velatorio y depósito de cenizas, los almacenes junto a la portada, cedidos temporalmente a la Asociación Victoriana de Capuchinos, y la capilla, en la que se ha recuperado el cromatismo y la geometría originales de las pilastras, además de restaurar un cristo del siglo XVI, uno de los más antiguos de la ciudad, y dos vírgenes del XIX.

Cementerio Histórico de San Miguel / Esperanza Mendoza

También se ha actuado en el exterior del Panteón de los Heredia, y el Ayuntamiento está a punto de licitar la rehabilitación de su interior, donde se conserva el cenotafio de Lorenzo Bartolini, escultor que trabajó para Napoleón y dejó obra en ciudades como París. Paralelamente, el área de Medio Ambiente ha tramitado varios expedientes de extinción de derechos funerarios sobre panteones abandonados por sus familias, lo que ha permitido recuperar 14 de ellos gracias a la colaboración con descendientes, y sigue trabajando en otros casos, como el del panteón Barrabino, en estado ruinoso.

Un pavimento pensado para durar

El proyecto de repavimentación, redactado por el estudio de arquitectura Marina Uno, no afecta a todo el recinto: se limita a las calles principales, hasta el nivel de las canalizaciones, sin tocar los pavimentos interiores de las zonas de tumbas. El arquitecto Manel Sánchez de la Chica ha explicado que el suelo original del cementerio, construido a lo largo del siglo XIX, era un enmorrillado de cantos de río unido con morteros de cal y cemento, que fue sustituido a comienzos del siglo XX por un pavimento industrial fabricado por la desaparecida empresa malagueña La Fabril. Aunque no era el original, ese suelo acabó formando parte de la identidad del lugar, por lo que el equipo redactor ha optado por preservarla en lugar de sustituirla por un diseño anónimo.

El proyecto recuperará el máximo número posible de losas originales de La Fabril, muy deterioradas, y las combinará con una reinterpretación del mismo dibujo fabricada en dos piedras naturales, Sierra Elvira (Granada) y Macael (Almería), en lo que el equipo ha bautizado como "la nueva Fabril". Esta nueva pieza tiene mayor espesor para soportar el paso ocasional de vehículos necesarios en futuras restauraciones de panteones, y su textura está pensada para facilitar la evacuación del agua y evitar resbalones. Junto a las calles principales, se recuperará también el pavimento de enmorrillado original en las calles secundarias que aún lo conservan, confinado con franjas de granito.

Actual pavimento del Cementerio de San Miguel / Esperanza Mendoza

La obra incluye además una nueva red de saneamiento y recogida de aguas pluviales, pensada para reducir el riesgo de inundaciones sin comprometer los panteones con exceso de humedad, y dotará al cementerio de una iluminación de baja intensidad que no distorsione la arquitectura del conjunto, pensada para los actos que se celebran allí por la noche.

Un contrato de diez meses

La ejecución de las obras ha sido adjudicada por Parcemasa a la constructora Rofez Construcciones, S.L., por un presupuesto de 2.564.745 euros y un plazo de diez meses. Si se suma la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud, encargadas a Marina Uno, S.L.P., por 88.210,2 euros, la inversión total de esta primera fase asciende a 2.652.958,6 euros.

Esta primera fase se concentra en la zona más antigua del cementerio, la anterior a su ampliación durante el siglo XIX, donde actualmente conviven baldosas originales con reparaciones de distintas épocas que dan al suelo un aspecto irregular. El objetivo es homogeneizar el pavimento: se recuperarán las baldosas de principios del siglo XX allí donde sea posible y, donde no, se colocarán piezas similares. Aprovechando el levantamiento del suelo, se instalará también una nueva red de drenaje de pluviales y se renovará el alumbrado. Dado el valor patrimonial del recinto, los trabajos deberán proteger esculturas, lápidas y mausoleos, y contarán con vigilancia arqueológica durante los movimientos de tierra. Una segunda fase, aún sin fecha, completará la renovación del resto del cementerio.

El plan Conecta_Málaga

Estas obras forman parte de Conecta_Málaga, el plan con el que el Ayuntamiento aspira a invertir 30 millones de euros hasta 2030 en la regeneración de varios barrios de la ciudad. De esa cantidad, el Consistorio ha logrado 11.948.905 euros de los fondos FEDER, el máximo que correspondía a Málaga en la categoría de grandes ciudades andaluzas, aunque había solicitado financiación europea para cubrir el total del plan. Pese a no recibir toda la ayuda pedida, el Ayuntamiento ha decidido mantener el plan íntegro y asumir con recursos propios la diferencia, unos 16 millones de euros.

El plan incluye además un incentivo para acelerar los plazos: si antes de marzo de 2027 el Ayuntamiento certifica obras por un importe equivalente al 40% de la ayuda concedida (en torno a 5 millones de euros), podrá acceder a fondos europeos adicionales no ejecutados en otros municipios. San Miguel no es la única actuación en marcha dentro de este plan: en paralelo avanzan la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento del barrio de Las Flores y la segunda fase de la regeneración de la plaza Miguel de los Reyes, en Lagunillas.

Acto de colocación de la primera piedra del nuevo pavimento / Esperanza Mendoza

Reconocimiento a quienes construyeron la ciudad

El alcalde, Francisco de la Torre, ha defendido la inversión como una forma de ahorro futuro, al considerar que todo lo que se invierta ahora en la conservación del cementerio evitará gastos mayores más adelante, y reivindicó la necesidad de rendir tributo a quienes contribuyeron a construir la Málaga actual. La obra ha sido adjudicada a la constructora Rofez Construcciones, y cuenta con la colaboración de la concejalía del Distrito Centro, encabezada por Paco Santos.