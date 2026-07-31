Conciertos, fiestas de la espuma y degustaciones gratuitas de arroz, hígado encebollado y borrego guisado: así celebra este pueblo blanco de Málaga su tradicional feria

La localidad malagueña de Casarabonela se encuentra de lleno celebrando una de sus citas más especiales y esperadas, su Feria en honor a Santiago Apóstol, con una amplia programación que se extenderá hasta el domingo y contará con juegos infantiles, fiestas de la espuma, degustaciones gratuitas, conciertos y actividades para toda la familia.

Este pueblo blanco de la Sierra de las Nieves comenzó su feria de forma oficial este pasado jueves, aunque para festejar la que aseguran desde el Ayuntamiento que es una de las celebraciones "más importantes y emotivas del año", han organizado un amplio programa previo que arrancó el pasado martes y que ha incluido una fiesta veraniega, distintos trofeos deportivos y una cena homenaje a los mayores de la localidad.

Música, cultura y deporte durante el fin de semana en este pueblo blanco de Málaga

Este jueves arrancó de forma oficial esta Feria de Santiago con pasacalles, procesiones, misa, charangas y actuaciones musicales. Pero el grueso de las actividades de la feria se desarrollarán desde este viernes, cuando la localidad se llenará de música, cultura y deporte en un ambiente único.

Así, este viernes comenzará la Feria de Día a las 14.00 horas con el tradicional paseo de jinetes y amazonas por el Real hasta las 19.30 horas, coincidiendo con el inicio del día flamenco. Además, desde las 14.30 horas se ofrecerá una degustación gratuita de hígado encebollado a cargo de Bar Tómate Algo.

Rumbas, sevillanas y fiesta infantil en la Feria de Casarabonela

Ya por la tarde, a las 17.00 horas, actuará el grupo Las Manuelas Gipsyson con rumbas y sevillanas en la Caseta Municipal, mientras que a las 19.00 horas se producirá la entrega de premios al mejor atalaje y vestimenta.

Uno de los momentos más esperados de la jornada se producirá a las 20.30 horas con la Fiesta Infantil, que contará con un espectáculo de Cantolandia y regalos para todos los menores asistentes.

Reinado de la Feria y tributo a Camela

La programación nocturna incluirá la actuación de la Orquesta Kalima, a las 23.00 horas, mientras que la Zona Joven acogerá el concierto del grupo Al Filo del Alambre y una sesión con dj Juan Moreno y dj Río.

A medianoche, se elegirá el Reinado de la Feria 2026 y, a la 1.00 de la madrugada, llegará el espectáculo Mecamela, tributo al popular grupo Camela.

Programación del sábado: concurso de ganado y productos locales en Casarabonela

El sábado, por su parte, se celebrará desde las 11.00 horas el mítico Concurso-Exposición de Ganado Selecto de Casarabonela en el circuito de Viñas Arias, una tradición que pone en valor el trabajo de los ganaderos de la zona y el patrimonio rural de Casarabonela.

La gastronomía volverá a protagonizar la jornada desde las 14.00 horas, cuando comenzará una degustación de productos locales, a lo que seguirá, desde las 14.30 horas, una degustación gratuita de borrego guisado a cargo de Barra Bar Nuevo.

DJ Tato, Corazón Oxidado y Perezosos en la Feria de Santiago

La entrega de premios tendrá lugar a las 16.00 horas y, a las 18.00 horas, dj Tato pondrá la música en la plaza.

El ocio nocturno arrancará a las 22.00 horas con la apertura de la Zona Joven, en la que actuarán dj Javi Carrera, dj Juan Moreno y un espectáculo de baile y animación.

A las 22.30 horas volverá a actuar la Orquesta Kalima, mientras que a las 00.30 horas llegará Corazón Oxidado, tributo a Fito & Fitipaldis, y a las 2.30 horas será el turno de Perezosos, con un homenaje a Pereza, Leiva y Sidecars. Al finalizar, continuará la actuación de la Orquesta Kalima.

Actividades del domingo: fiesta de la espuma y música de los 80 y 90 en este pueblo de Málaga

La feria concluirá el domingo con una intensa jornada festiva que comenzará a las 14.00 horas con el inicio de este último día de feria y, media hora después, con una degustación gratuita de arroz por parte de la Barra La Piscina.

A las 17.00 horas tendrá lugar la tradicional Fiesta de la Espuma, con colchonetas acuáticas, música del DJ Jesús García y reparto de regalos para quienes acudan con camisetas conmemorativas de la feria.

Las sesiones de música continuarán a las 20.00 horas con la actuación de dj Nervi dedicada al pop español y a los grandes éxitos de las décadas de los 80 y 90. La Zona Joven abrirá nuevamente a las 22.00 horas con una Night Party protagonizada por dj Juan Moreno y dj Jesús Florido.

Javier Ojeda, fuegos artificiales y traca final en Casarabonela

A las 23.00 horas volverá la Orquesta Kalima y, a las 00.30 horas, tendrá lugar uno de los conciertos más esperados de la feria con la actuación de Javier Ojeda, voz de Danza Invisible.

El broche final llegará a las 3.00 de la madrugada con un gran espectáculo de fuegos artificiales y la tradicional traca final, tras la que continuará la música de la Orquesta Kalima.

Así, finalizará un completo programa de "música, tradición, gastronomía y actividades para todas las edades" con el que este pueblo blanco malagueño se convertirá en el lugar perfecto para disfrutar del mejor ocio familiar sin salir de la provincia.