La fundación malagueña Bisturí Solidario realiza más de 100 operaciones en Uganda

La Fundación César Ramírez Bisturí Solidario ha concluido una nueva campaña quirúrgica en Uganda con 104 procedimientos realizados a 84 pacientes. La expedición trabajó entre el 4 y el 12 de julio en el Hospital Bishop Ceaser Asili, situado en la localidad de Luwero, dentro del proyecto internacional Hernia Aid Uganda.

La misión, desarrollada junto a la Fundación Cirujanos en Acción, se centró principalmente en personas que sufrían hernias desde hacía años y que no habían podido recibir tratamiento debido a la escasez de especialistas, recursos e infraestructuras sanitarias.

Más de 100 intervenciones quirúrgicas en Uganda

La operación más frecuente durante la campaña fue la reparación de hernias mediante la técnica de Lichtenstein, un procedimiento que consiste en colocar una malla quirúrgica para reforzar la zona afectada.

Esta técnica presenta bajas tasas de recaída y puede aplicarse mediante un procedimiento estandarizado, lo que la convierte en una opción especialmente adecuada para hospitales con recursos limitados.

«Con esta técnica aseguramos el tratamiento de la hernia con seguridad, sencillez y excelentes resultados a largo plazo», explica el cirujano malagueño César Ramírez, fundador de Bisturí Solidario y responsable de la campaña.

Según el especialista, estas intervenciones no solo resuelven el problema médico, sino que también permiten que los pacientes puedan recuperar su actividad laboral, familiar y social. Además, evitan posibles complicaciones que pueden llegar a ser graves cuando las hernias no reciben tratamiento.

César Ramírez en mitad de una cirugía / Fundación Bisturí Solidario

Cirugía y formación sanitaria en el hospital de Luwero

La expedición no se limitó a la actividad desarrollada en los quirófanos. El equipo español trabajó junto a cirujanos, anestesistas, enfermeros y otros profesionales del Hospital Bishop Ceaser Asili para compartir conocimientos y mejorar la atención sanitaria.

Durante la campaña se abordaron técnicas quirúrgicas, protocolos anestésicos y procedimientos de organización hospitalaria, con el objetivo de que los profesionales ugandeses puedan continuar aplicándolos cuando haya terminado la misión internacional.

«Tan importante como realizar estas intervenciones es enseñar a los cirujanos locales a dominarlas para que puedan seguir aplicándolas cuando la misión haya terminado», señala Ramírez.

La fundación busca así que la cooperación tenga continuidad y que el propio hospital pueda ampliar progresivamente su capacidad quirúrgica, reduciendo su dependencia de las expediciones internacionales.

Operación en presencia de sanitarios locales para formarles. / Fundación Bisturí Solidario

El equipo sanitario desplazado hasta Uganda

La misión estuvo integrada por las cirujanas Teresa Butrón y María Pelloni; los anestesistas Filadelfo Bustos y Jesús Barrera; y las enfermeras Lidia Honeine, Olga Clemente, Ana Ferrer y Marta Villarraso.

El grupo trabajó durante más de una semana en coordinación con el personal del hospital de Luwero para atender a los pacientes seleccionados y desarrollar las sesiones de formación.

El primer médico becado vuelve como cirujano

Uno de los momentos más destacados de la campaña fue la participación de Paul Clement Fillie, primer beneficiario del programa de ayudas a la formación impulsado por Bisturí Solidario.

Fillie, originario de Sierra Leona, había terminado pocas semanas antes su especialización en Cirugía General en la Universidad de Kampala. Tras finalizar sus estudios, se incorporó a la expedición de Luwero ya como cirujano.

«Ver a Paul incorporarse a esta expedición como especialista es uno de los logros que más nos enorgullecen», afirma César Ramírez.

El cirujano malagueño César Ramírez visita a un pacientes tras la operación. / Fundación Bisturí Solidario

El médico regresará ahora a Freetown para desarrollar su carrera profesional y atender a la población de Sierra Leona. Su trayectoria representa el modelo de cooperación defendido por la fundación: combinar la asistencia quirúrgica directa con la formación de profesionales africanos que puedan reforzar los sistemas sanitarios de sus países.

Segunda misión conjunta de Bisturí Solidario en 2026

La campaña de Uganda ha sido la segunda misión desarrollada conjuntamente por Bisturí Solidario y Cirujanos en Acción durante 2026.

La primera tuvo lugar meses antes en Gambia, dentro de la colaboración que ambas entidades mantienen para facilitar intervenciones quirúrgicas y formación sanitaria en países con dificultades de acceso a tratamientos especializados.