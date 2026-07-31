Málaga renovará las aceras de El Chaparral con una inversión de 436.000 euros: aceras más resistentes y suelos antideslizantes

El Ayuntamiento de Málaga ha adjudicado la cuarta fase del proyecto de renovación urbana de El Chaparral, en el distrito de Puerto de la Torre, con una inversión de 436.168,07 euros, IVA incluido. La actuación tendrá un plazo de ejecución de ocho meses.

Los trabajos, adjudicados a la empresa ACSA Obras e Infraestructuras, se centrarán en la renovación de las aceras y los pavimentos de varias calles de la barriada. El objetivo será mejorar la accesibilidad, reforzar la seguridad peatonal y recuperar unas superficies deterioradas por el paso del tiempo.

Las calles de El Chaparral en las que se renovarán las aceras

La principal intervención se desarrollará en la calle Maltesa, concretamente en el tramo comprendido entre las intersecciones con las calles Bernardo de Carpio y Rocinante.

El proyecto también contempla la renovación de las aceras de ambos márgenes de las calles Bernardo de Carpio, Babieca y Artemisa, ampliando así el ámbito de actuación dentro de esta zona residencial de Puerto de la Torre.

Nuevos pavimentos para mejorar la seguridad peatonal

Las aceras actuales están formadas principalmente por pavimentos de hormigón que presentan un notable desgaste. La actuación permitirá restablecer las condiciones de seguridad, funcionalidad y comodidad para los vecinos que transitan diariamente por estas calles.

La renovación también facilitará los desplazamientos de personas mayores, familias con carritos infantiles y ciudadanos con movilidad reducida, al ofrecer recorridos más uniformes y seguros.

Aceras más resistentes y antideslizantes en Puerto de la Torre

Las nuevas aceras se ejecutarán mediante una capa de hormigón coloreado de 15 centímetros de espesor, reforzada con una malla de acero para aumentar su resistencia y durabilidad.

La superficie recibirá además un tratamiento con arena de cuarzo y un acabado mecánico. Este procedimiento permitirá obtener un pavimento más homogéneo, resistente y antideslizante, reduciendo el riesgo de caídas y facilitando el tránsito peatonal.

La intervención corresponde a la fase IV de la renovación urbana de El Chaparral y continuará las mejoras desarrolladas en etapas anteriores en esta barriada del distrito de Puerto de la Torre.