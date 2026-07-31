Navarro pide entrega a sus delegados para estar a la altura de una Málaga "exigente"

A la Plaza de la Aduana del Museo de Málaga le queda bien vestirse de gala para eventos políticos. El color arena y los altos arcos neoclásicos de la fachada interior dan un toque estival a las fotografías institucionales. Quizá por esa razón se haya elegido este enclave en el corazón de la ciudad para oficiar la bienvenida de los delegados territoriales de la Junta en la provincia. Quizá también por esa misma razón no ha faltado ningún político del Partido Popular. Quizá, también, porque los toldos que se han instalado en esta plaza dan una sombra amable y difícil de encontrar a estas alturas en la ciudad. Habrá que aprovecharla.

En la foto de la nueva "vía andaluza" en Málaga se ha colado esta tercera vez una delegada foránea para los populares. La llegada de Vox al Gobierno de Moreno ha desencadenado la delegación de responsabilidades en el partido que lidera Manuel Gavira en Andalucía. Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local son cuatro carteras, unificadas bajo la misma consejería, que desde el segundo día de julio ya recaen sobre la ultraderecha. Por si acaso, Belén Rubio ha elegido un traje verde para la ocasión. Está nerviosa. Es su primera vez asumiendo el cargo de delegada. No tiene en sus manos algo menor, sino el principal motor económico de Málaga: el turismo. Como para no estar de los nervios.

Belén Rubio, de Vox, toma posesión como delegada / Álex Zea

Rubio tiene ahora la responsabilidad de dialogar con las administraciones locales; de escuchar con atención los ruegos de una Málaga teñida de azul donde la ideología popular se ha vuelto la norma hegemónica de muchos de los municipios de la costa y del interior. Quizá el curso político que arranca en septiembre le brinde refuerzos. Las municipales se antojan interesantes para un Vox con sed de conquistas locales que ya dejó entrever sus pretensiones en las autonómicas de mayo. La Costa del Sol podría darles alguna que otra alegría como la de Mijas, donde hace tres años se fraguó la primera entrada del partido de Abascal en un Gobierno local.

A Rubio y a los otros nueve delegados del PP, Navarro les pide "lo mismo que se exige a sí misma cada día". La delegada ha arrancado su discurso explicando a los nuevos y recordando a los veteranos cuáles son las normas de su casa. Entiende que en la Delegación hay espacio para todos, pero solo si trabajan a diario para "mejorar la vida de los andaluces y los malagueños". Navarro no ha estado sola frente a un patio lleno de representantes institucional y familiares de los delegados entrantes. Carolina España, Rocío Blanco y Mario Muñoz-Atanet, el nuevo consejero de Fomento y Movilidad, le guardaban las espaldas sobre el escenario.

Patricia Navarro, en el acto de posesión de los delegados territoriales / Álex Zea

Tampoco se han perdido el acto Francisco de la Torre ni algunos de sus ediles. Entre ellos, Elisa Pérez de Siles, Mariana Pineda, Paco Cantos, Carlos Conde, Carmen Casero, Avelino Barrionuevo y Teresa Porras, que daba la sorpresa llegando algo rezagada al evento cuando ya concluían las palabras de la delegada. Han estado presentes también varios parlamentarios del PP por la provincia como Jessica Trujillo, Sandra Extremera, Víctor González y José Ramón Carmona. En ausencia de Francisco Salado, el vicepresidente de la Diputación, Manuel Marmojelo, ha hecho acto de presencia, de la misma manera que lo han hecho el recién electo senador por Andalucía, Francisco Javier Oblaré, y la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Juventud, Alba Ortiz.

Antes de dar paso a la rueda de nombramientos, Navarro ha dedicado unas palabras a los delegados salientes. Fernando Fernández Tapia-Ruano, María Teresa Pardo, Ruth Susana Sarabia García, José Antonio Víquez Ruiz y Juan Carlos Bautista se despiden de sus funciones en la nueva legislatura.

La Málaga de los grande retos

En palabras de Navarro, "Málaga es una provincia muy exigente". Lo será para los diez delegados y delegadas provinciales, pero la risa en corrillo entre Muñoz-Atanet y España durante la toma de posesión de los delegados que asumen responsabilidades de varias consejerías lo evidencian. Contaba este periódico en el día de ayer que Antonio Jesús García Acedo repetirá cuatro años más al frente de la cartera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Unos cargos arduos de por sí a los que también se les sumará la gestión de Universidad, Industria, Energía e Innovación. Es el delegado con más cargos a sus espaldas. Quizá esta sea una forma moderna de reconocer la antigüedad dentro de una empresa y los méritos. O, en su defecto, el castigo. Algo parecido le ocurre a Carmen Sánchez Sierra, que se mantiene como delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, aunque también se anexiona la cartera de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, la nueva Consejería que se ha creado para esta decimotercera legislatura andaluza.

Patricia Navarro reunida con su equipo de delegados provinciales / Álex Zea

María Rosa Morales no se encuentra la interminable crisis de la vivienda de primeras porque no estrena cargo, sino que se mantiene en el mismo de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, aunque algo retocado, y suma además las responsabilidades de Fomento y Movilidad. Miguel Briones Artacho sigue en la cartera local de Educación y deberá poner un ojo en la infrafinanciación de la Universidad Pública de Málaga y otro en la atención especializada en las escuelas de la provincia. Laura Valle Carmona se estrena en Servicios Sociales, Familias e Igualdad y, como tal, tiene por delante la responsabilidad de atender a la escalada de violencia machista en la provincia.

La senadora del PP Lucía Yeves Leal, que se queda con las funciones de Juan Carlos Bautista en el área de Sanidad y Consumo, tendrá a partir de ya un gran cometido, el de velar por el sistema público de salud. Los problemas de sequía y del campo malagueño serán gestionados por Laura Soto García, bajo la titularidad de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Acostumbrada últimamente al Turismo, Gemma del Corral tendrá que rescatar los conocimientos adquiridos en su etapa como edil en el Ayuntamiento de Málaga para afrontar la delegación de Sostenibilidad y Medioambiente que tan crucial se ha vuelto en tiempos de incendios de una virulencia sin precedentes y de una emergencia climática que escala cada verano. No son baladíes los desafíos que Málaga y Andalucía tienen por delante.