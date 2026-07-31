Las olas de calor pueden elevar hasta un 20% los ingresos de pacientes crónicos en Málaga: “Vemos muchísimos pacientes deshidratados”

La cuarta ola de calor del verano vuelve a poner de manifiesto el impacto que las altas temperaturas pueden tener en la salud, especialmente entre las personas con enfermedades crónicas complejas. Los médicos internistas advierten de que, más allá del riesgo de sufrir un golpe de calor, varios días consecutivos de elevadas temperaturas pueden descompensar enfermedades como la insuficiencia cardiaca, la enfermedad renal o la diabetes y acabar provocando una visita a Urgencias o incluso un ingreso hospitalario.

Durante las olas de calor, los ingresos de pacientes con patologías crónicas pueden aumentar hasta un 20%, según explica Justo Sánchez Gil, médico internista del Hospital de Antequera y vocal por Málaga de la Sociedad Andaluza de Medicina Interna (SADEMI).

El calor puede descompensar enfermedades hasta entonces estables

Los internistas andaluces avisan de que las altas temperaturas provocan una serie de cambios fisiológicos que pueden comprometer el estado de salud de estos pacientes. La deshidratación, las alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico y el estrés térmico pueden desencadenar episodios de insuficiencia cardiaca, un deterioro agudo de la función renal, descompensaciones metabólicas o un empeoramiento de las enfermedades respiratorias.

“Hay una serie de enfermedades que se agudizan”, afirma el doctor Sánchez. El especialista asegura que durante estas semanas están atendiendo a más pacientes crónicos de lo habitual y, sobre todo, personas que sufren deshidratación. “Estamos viendo más pacientes deshidratados, muchísimos”, subraya .

Además del incremento de las hospitalizaciones, el internista advierte de que la mortalidad también aumenta durante estos episodios de calor intenso, especialmente entre los pacientes mayores de 85 años. “Tienen menos margen para poder defenderse de las altas temperaturas entre las enfermedades que tienen y la medicación que toman”, indica.

Entre los pacientes crónicos que requieren una vigilancia más estrecha se encuentran quienes padecen insuficiencia cardiaca, enfermedad renal crónica, diabetes, enfermedades respiratorias como la EPOC o trastornos neuropsiquiátricos. “Digamos que son enfermedades crónicas sensibles al calor”, señala el especialista.

Insuficiencia cardiaca, diabetes y enfermedad renal, entre las patologías más vulnerables

Las personas con insuficiencia cardiaca constituyen uno de los grupos más delicados, ya que tienen una especial dificultad para mantener el equilibrio entre una hidratación correcta y el control de la congestión. A ello se suma que muchos reciben tratamientos diuréticos, cuyo manejo puede requerir una vigilancia mayor en los episodios de calor intenso, según detallan desde SADEMI.

Los pacientes con enfermedad renal crónica también tienen menos capacidad para adaptarse a las pérdidas de líquidos, lo que incrementa el riesgo de desarrollar insuficiencia renal aguda, alteraciones del potasio o un deterioro de la función renal previamente existente.

Una enfermera atiende a un paciente / L.O.

En el caso de los pacientes con diabetes —sobre todo cuando coexisten con obesidad, neuropatía autonómica o enfermedad renal—, la deshidratación dificulta el control metabólico y aumenta el riesgo de complicaciones.

Por otro lado, las personas con enfermedades autoinmunes o sistémicas pueden presentar igualmente una mayor vulnerabilidad, tanto por la afectación de órganos —como el riñón, el corazón o el pulmón— como por determinados tratamientos inmunomoduladores o inmunosupresores.

La SADEMI pone asimismo el foco en la obesidad, que constituye otro factor de riesgo relevante porque dificulta la disipación del calor corporal y suele asociarse a otras enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes o insuficiencia cardiaca.

Los fármacos que requieren una vigilancia especial en verano

Los internistas andaluces advierten, además, de que algunos tratamientos requieren una mayor vigilancia durante las olas de calor. Es el caso de los diuréticos, determinados antihipertensivos, algunos fármacos antidiabéticos y otros medicamentos que pueden favorecer la deshidratación o alterar la respuesta del organismo al calor.

A pesar de ello, insisten en que los pacientes nunca deben suspender ni modificar su tratamiento por iniciativa propia sin supervisión médica.

Para reducir las complicaciones asociadas al calor extremo, la SADEMI destaca tres medidas fundamentales: la prevención, la detección precoz de los síntomas de alarma y el seguimiento estrecho de los pacientes vulnerables.

Cómo proteger a los enfermos crónicos durante una ola de calor

Los especialistas recomiendan beber agua con frecuencia, salvo que exista una contraindicación médica que limite la cantidad de líquidos; permanecer en lugares frescos y ventilados; evitar salir o realizar ejercicio durante las horas centrales del día, y utilizar ropa ligera y adecuada para las altas temperaturas.

También es importante, remarcan, mantener un contacto frecuente con las personas mayores, dependientes o que viven solas, así como vigilar la aparición de síntomas de alarma como mareos, debilidad, disminución de la diuresis, dificultad respiratoria, aumento rápido de peso por retención de líquidos o alteraciones del estado mental. Ante cualquier signo de descompensación, se debe consultar con los profesionales sanitarios.

“Son cosas básicas, pero hay que indicarlas”, afirma Sánchez, que recomienda a los pacientes seguir siempre las pautas de su médico de familia y de enfermería. “No hay que infravalorar las olas de calor. Hay que tomárselas en serio”, concluye