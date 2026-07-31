Primer día de huelga en el Plaza Mayor y McArthurGlen Málaga contra los horarios a media noche: el 99% de las tiendas cerraron

La mayoría de las tiendas cerradas y piquetes de hasta 500 personas han marcado el primero de los dos días de huelga convocados por CCOO y UGT en el Plaza Mayor y el McArthurGlen Designer Outlet Málaga. El motivo de la movilización es la protesta contra la «Late Night Shopping», por la cual se prolonga la apertura de los establecimientos hasta las 00.00 horas el pasado jueves y el próximo 27 de agosto.

La primera jornada, celebraba el pasado jueves 30 de julio, comenzó a las 22.00 horas, coincidiendo con el tramo de ampliación horaria previsto en ambos espacios.

99% de tiendas del Plaza Mayor

Desde CCOO afirman que en el Plaza Mayor hubo un seguimiento del 85% de la plantilla, lo que se tradujo en un 99% de tiendas que secundaron la huelga y cerraron en el horario establecido sin cumplir la prolongación prevista.

En ocasiones, afirman, había algún trabajador que se encontraba dentro de la tienda pero no abrieron por los piquetes que se realizaron, en los que se contabilizan unas 500 personas en total, según los datos aportados por el sindicato a este periódico.

Distinto es el caso de McArthurGlen, en el que desde CCOO afirman que hubo “más presión a los trabajadores” y un 30% de la plantilla secundaron la movilización.

No solo los trabajadores se sumaron a la huelga, también los clientes que se encontraban en sendos centros decidieron no comprar en las tiendas abiertas. “A medida que explicamos a la gente a las puertas de las tiendas los motivos, se iban a sus casas”, explican desde el sindicato.

Motivos de la huelga

La iniciativa fue desde el primer momento señalada por los sindicatos, que criticaron los “horarios abusivos” a los que se tenían que someter los trabajadores en ambos días y criticaron que no contaban con facilidades para sobrellevarlos.

Por un lado, el retraso del horario podría afectar a la dificultad de la conciliación familiar, ya que supone para los trabajadores llegar a casa a media noche. Además, el cansancio o fatiga se incrementa con estas jornadas, sumado a las altas temperaturas y la mayor afluencia en la temporada estival.

Por otra parte, el regreso a casa se complica para muchos, especialmente para los que dependen del transporte público, ya que en estos horarios pueden encontrar más dificultades.

Esto, sumado a que no se refuerza la plantilla en estos días, ha llevado a los sindicatos y trabajadores a protestar por unas condiciones “abusivas” bajo lemas como “apertura hasta las no es ampliación, es explotación”.

El siguiente paro está convocado para el jueves 27 de agosto de 2026, también desde las 22.00 hasta las 00.30 horas.

Respuesta de Plaza Mayor

Desde Plaza Mayor afirman que están disponibles para mantener un diálogo abierto con los representantes sindicales "con la firme voluntad de llegar a un entendimiento y seguir construyendo un marco de colaboración". El centro comercial expone que tienen como prioridad velar por los intereses y el bienestar de todas las personas que trabajan en el centro y respetan plenamente su derecho de manifestación, "por lo que estamos en estrecha coordinación con las marcas que operan en nuestro espacio de cara a estas jornadas".

"La ampliación de horario responde a una excepción puntual de únicamente dos días (30 de julio y 27 de agosto) con motivo del evento "Naturaleza Viva", un gran espectáculo de música y danza que se celebra en Málaga. Nuestro objetivo es ofrecer durante esos dos días una mayor experiencia de visita a nuestros clientes, así como generar nuevas oportunidades de negocio para la región, garantizando siempre un entorno seguro y positivo tanto para empleados como para visitantes", han concluido.