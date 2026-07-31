GASTRONOMÍA
El restaurante de Málaga que ofrece fiestas de la espuma y juegos de agua en su propio parque de bolas: con ludoteca, toboganes y juegos para todas las edades
El establecimiento cuenta con pistas de fútbol y baloncesto, además de hinchables para todas las edades
"Diversión para toda la familia". Esto es lo que ofrece un restaurante de Málaga con su propio parque de bolas y atracciones, que organiza fiestas de la espuma todas las semanas y juegos de agua diarios para disfrutar del ocio más refrescante sin salir de la provincia. Se trata del restaurante Boom by Popping, un negocio situado en la localidad de Alhaurín de la Torre que se ha convertido en uno de los mejores planes para el verano.
Y es que este enclave ofrece cada viernes a las 19.00 horas una gran fiesta de la espuma en la que los menores pueden disfrutar de juegos y actividades, además de una cena infantil por un precio conjunto de 12 euros.
Fiestas de la espuma y juegos de agua diarios en Málaga
Pero esta no es la única iniciativa que ha puesto en marcha para este verano este restaurante situado en la calle Alameda número 2 de Alhaurín de la Torre, sino que todos los días ofrece juegos de agua con globos y pistolas de agua.
De igual modo, este enclave cuenta con la particularidad de que, además de ofrecer un servicio de meriendas y cenas, con bocadillos, hamburguesas, dulces y bebidas, también dispone de su propio parque de atracciones infantil.
Hinchables y ludoteca en este restaurante de Alhaurín de la Torre
Así, en este rincón malagueño, los usuarios pueden divertirse en su parque hinchable y sus toboganes y juegos, además de su ludoteca, su pista de fútbol y su cancha de baloncesto.
De igual modo, este restaurante cuenta con toda clase de actividades y talleres, además de un "sinfín de juegos" que hacen de este rincón malagueño uno de los favoritos de las familias para disfrutar de una jornada de ocio y gastronomía.
Un entorno privilegiado repleto de atracciones y eventos para todas las edades que se puede visitar en su local de la calle Alameda número 2 de Alhaurín de la Torre los miércoles, jueves y domingos de 19.30 a 22.30 horas, y viernes y sábados de 19.30 a 00.00 horas, mientras que los lunes y martes permanece cerrado
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