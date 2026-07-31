Todo sube este verano en Málaga: el alquiler, la gasolina, la luz. Pero Maricarmen Casa Playa mantiene sus precios
El chiringuito de La Araña cumple 10 años sin subir el precio de su menú de playa, en un verano en el que el alquiler en Málaga capital marca máximo histórico, la gasolina encadena tres semanas de subidas y la factura de la luz ha vuelto a un IVA del 21%.
Este verano, todo cuesta más. En medio de esta subida generalizada, Maricarmen Casa Playa —el chiringuito de La Araña reconocido en 2022 como Best Chiringuito de España por TAPAS Magazine, revista de Forbes España, y que este año cumple 10 años— ha decidido mantener sus precios de siempre.
El menú de playa sigue costando 24 euros de lunes a viernes y 29 euros los fines de semana, con la misma cocina tradicional malagueña con la que abrió sus puertas: ensaladilla rusa con huevo frito, croquetas de la abuela, mollete crujiente con solomillo y queso, y otros platos que forman parte de su carta desde el origen.
Para las noches de jueves, viernes y sábado, el menú de parejas se mantiene en 50 euros para dos personas, pensado para disfrutar de una noche de verano frente al mar. La coctelería de la casa —El Chiquito de la Calzada, La Sangría de la Mari y el Mojito Feliz, todos con el sello Sabor a Málaga— completa una propuesta que combina identidad malagueña y estabilidad de precios en plena escalada del coste de vida.
Además, y como gesto adicional en un verano en el que cada gasto cuenta, Maricarmen Casa Playa regala una hamaca en primera línea de playa a quien llegue antes de las 13:00 y se quede a comer, introduciendo el código HAMACAGRATIS al reservar en su web.
La promoción está activa de lunes a viernes durante agosto y todos los días de la semana en septiembre.
"Mientras todo sube a nuestro alrededor, en Maricarmen creemos que el verano en la playa no tiene por qué ser un lujo. Llevamos 10 años siendo la casa de playa de los malagueños, y este año, más que nunca, queremos seguir siéndolo", señala Carlos Olmedo Sánchez, CEO de Maricarmen Casa Playa.
RESERVAS
https://www.maricarmencasaplaya.com/#reservas
UBICACIÓN Y CÓMO LLEGAR
Maricarmen Casa Playa
C. Escritor Alarcón Bonel, 2, Málaga-Este, 29720, Málaga
Bici · Coche · Taxi · Autobús (M-160, M-163, M-166, M-168, M-260, M-262, M-263, M-362, M-363)
Ubicación:
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