Unicaja Banco gana 361 millones hasta junio y eleva un 28% su primer dividendo

Unicaja cerró el primer semestre de 2026 con un beneficio neto de 361 millones de euros, un 7,1% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando ganó 338 millones. La entidad ha apoyado este crecimiento en la evolución de los ingresos recurrentes, el aumento de la actividad comercial y la reducción de las provisiones para hacer frente a posibles impagos.

El consejo de administración también ha aprobado un primer dividendo a cuenta de 8,44 céntimos por acción, que supondrá un desembolso cercano a los 217 millones de euros. El pago se realizará el próximo 24 de septiembre y será un 28% superior al distribuido con cargo al ejercicio anterior.

La remuneración al accionista se completará con un segundo pago previsto para diciembre de 2026 y un dividendo complementario en abril de 2027, una vez que la junta general apruebe las cuentas. En total, Unicaja espera repartir en efectivo el 95% del beneficio neto consolidado de 2026.

Crecen los intereses y las comisiones

El margen de intereses alcanzó los 755 millones de euros, con una subida interanual del 1,7%, mientras que las comisiones netas avanzaron un 2,6%, hasta los 269 millones. El margen bruto aumentó un 2,5% y se situó en 1.085 millones.

Parte de este crecimiento procede de los fondos de inversión y los seguros. Los ingresos vinculados a activos gestionados y al negocio asegurador aumentaron un 7% y ya representan el 19% del margen bruto del banco.

Las comisiones procedentes de fondos, seguros y planes crecieron un 11,8% y concentraron el 53% del total, cuatro puntos más que un año antes.

Los gastos de administración, por su parte, aumentaron un 4,9%, hasta los 447 millones, debido principalmente a las inversiones asociadas al Plan Estratégico 2025-2027. La ratio de eficiencia se situó en torno al 46% y la rentabilidad ROTE ajustada por el exceso de capital alcanzó el 12%.

Más crédito a empresas y familias

La nueva producción de crédito ascendió a 6.412 millones de euros, un 5,6% más. De esa cantidad, 2.093 millones correspondieron a hipotecas para particulares y 2.939 millones a financiación para empresas.

Si se excluye el sector público, la nueva financiación alcanzó los 5.517 millones de euros, lo que supone un crecimiento interanual del 19,4%.

La cartera de préstamos sin problemas de pago aumentó un 3,7%, hasta los 49.941 millones, impulsada por el crédito a empresas, que creció un 6,6%, y por la financiación al consumo, con un avance del 8,3%.

Unicaja también incorporó durante el semestre 40.000 clientes con la nómina domiciliada.

Los fondos de inversión suben un 18%

Los recursos de clientes minoristas alcanzaron los 97.866 millones de euros, un 3,5% más que un año antes. Los recursos fuera de balance y seguros crecieron un 12,7%, hasta los 27.289 millones.

Los fondos de inversión registraron uno de los mayores avances, con un crecimiento interanual del 18,2% y suscripciones netas por 1.103 millones. El patrimonio acumulado se situó en 18.016 millones y la entidad alcanzó una cuota de mercado del 10%, según los datos de Inverco recogidos por el banco.

La morosidad baja al 1,8%

La mejora de los resultados estuvo acompañada de una reducción de los activos problemáticos. Los activos improductivos descendieron un 22,6% en doce meses, hasta los 1.436 millones de euros.

La ratio de morosidad bajó del 2,2% al 1,8%, mientras que los créditos dudosos se redujeron un 14,3%. Los activos inmobiliarios adjudicados cayeron un 34,5%, hasta los 501 millones.

La cobertura de los activos improductivos aumentó hasta el 81%, frente al 74,3% registrado un año antes.

En materia de solvencia, Unicaja cerró junio con una ratio de capital CET1 del 15,8% y un exceso de capital de 2.201 millones sobre los requisitos regulatorios. La ratio de cobertura de liquidez se situó en el 305,8%.