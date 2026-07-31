Vecinos
Vecinos de Málaga se organizan para proteger el deteriorado Cerro de la Tortuga
La nueva Asociación Vecinal Cerro Tortuga nace para preservar el entorno del Cerro de la Tortuga y los terrenos que lo rodean, como parte del patrimonio común de Málaga
'Asociación Vecinal Cerro Tortuga' es el nombre del nuevo colectivo de Málaga, sin ánimo de lucro, que, desde hace unos meses, se ha puesto en marcha para defender los valores ambientales, paisajísticos, arqueológicos y sociales del Cerro de la Tortuga, informa la asociación en una nota.
«El nacimiento de esta asociación responde a una idea muy sencilla: creemos que el progreso de Málaga debe ir de la mano de la protección de su patrimonio natural. Queremos aportar propuestas, generar diálogo y colaborar con las administraciones para que el Cerro de la Tortuga sea un espacio mejor conocido, mejor conservado y mejor disfrutado por toda la ciudadanía», afirma Antonio Jesús García Berlanga, presidente de la Asociación Vecinal Cerro Tortuga.
En este sentido, el colectivo trabajará para impulsar iniciativas dirigidas a la conservación del entorno, la restauración ecológica, la protección del patrimonio arqueológico, la ampliación de las zonas verdes, así como la colaboración con administraciones públicas, universidades, entidades científicas y organizaciones sociales.
Dos incendios en el mes de julio
De hecho, continúa la nota, ha realizado actividades con estos objetivos, como por ejemplo mejorar el estado de abandono y deterioro que presenta con varias batidas de recogida de basura: hay multitud de objetos y materiales que suponen un alto riesgo de incendio en ese pinar, alerta el comunicado. Prueba de ello es que, durante el mes de julio, en esta zona han tenido lugar dos incendios a los que tuvieron que acudir los bomberos.
Preocupación por la construcción en una parcela junto a Castañón de Mena
Por otra parte, entre sus primeras actuaciones, la asociación trasladó en abril al Ayuntamiento de Málaga un manifiesto, por el momento sin respuesta. En él se expresa la preocupación ante la intención de construir en la parcela situada entre Castañón de Mena y Plaza Manos Unidas. Además, se plantea la conveniencia de reforzar la protección de este entorno, y se propone que cualquier actuación futura se apoye en criterios de sostenibilidad, estudios ambientales rigurosos y procesos de participación ciudadana.
Desde ardillas rojas hasta camaleones y cárabos
Según expone la entidad, el entorno del Cerro de la Tortuga constituye un importante refugio para la biodiversidad de Málaga, pues alberga especies de fauna protegida como la ardilla roja (Sciurus vulgaris), el camaleón común (Chamaeleo chamaeleon) y el cárabo común (Strix aluco); además de comunidades vegetales de interés como tomillares xerófilos con epifitación de líquenes, mentas, aneales y otros tipos de vegetación riparia, aparte de formar parte de un corredor ecológico que conecta distintos espacios naturales.
Hay decenas de especies de aves forestales y migratorias que usan este espacio como descanso en su gran viaje a África o al norte de Europa. La asociación también destaca el valor de su paisaje, vinculado al antiguo sistema hidráulico del siglo XVI, y su valor histórico y arqueológico, pues alberga restos arqueológicos de época ibero-púnica e incluso prehistórica, así como su potencial para convertirse en un referente de educación ambiental y disfrute ciudadano.
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