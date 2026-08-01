Avisos al 112
Málaga, la segunda provincia andaluza con más emergencias gestionadas: estos son los principales motivos
El servicio de emergencias de Andalucía gestionó 98.714 incidencias en Málaga, un 8,2% más que el año anterior
El 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, ha gestionado entre enero y junio de este año un total de 98.714 incidencias en la provincia de Málaga, posicionándola como la segunda con más emergencias en la comunidad andaluza.
Estos datos suponen un 8,2% más que en el mismo periodo de 2025, cuando fueron 91.212 las incidencias coordinadas, según ha informado este servicio.
¿Cuál es la emergencia más habitual?
El motivo más habitual por el que los usuarios han llamado al 112 ha sido por asistencias sanitarias, con un total de44.881 casos. Tras este le siguen por los avisos relacionados con la seguridad ciudadana (20.205), las incidencias de tráfico (9.062) y los accidentes de circulación (6.183).
Otras de las emergencias más alertadas en la provincia son las relativas a animales (4.432), los incendios (3.039), las anomalías en servicios básicos (1.744), las solicitudes de servicios sociales (1.406) y los requerimientos por rescates y salvamentos (1.372).
Meses y horas de más avisos
Junio ha sido el mes con más avisos registrados en Málaga, con 19.170 emergencias coordinadas. En cuanto a las franjas horarias de mayor actividad en las 112, entre las 12.00 y las 13.00 horas destaca con un promedio de 149 incidencias gestionadas en una hora.
Incidencias en Andalucía
El total de incidencias coordinadas en Andalucía entre enero y junio de 2026 ha sido de 459.715, y Málaga es la segunda provincia andaluza que más emergencias ha registrado, solo superada por Sevilla (114.546). A Málaga le siguen Cádiz (58.487), Granada (55.768), Almería (38.776), Córdoba (30.899), Jaén (30.344) y Huelva (28.075).
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