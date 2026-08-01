El Metro de Málaga roza los 10 millones de viajeros en el primer semestre y alcanza los 55.00 viajes al día

Casi diez millones de pasajeros han viajado con el Metro de Málaga en el primer semestre de 2026. El suburbano registró 9.953.379 pasajeros entre el 1 de enero y el 30 de junio, 279.042 más que en el mismo periodo del año pasado, dato que equivale a un crecimiento de cerca del 3%.

55.000 viajes al día

El promedio del semestre es de casi 55.000 viajes diarios, 1.550 más cada día. Al mes, el suburbano alcanzó un promedio de más de 1,6 millones de viajes al mes.

¿Qué títulos se utilizan más?

La manera en la que los viajeros han pagado su viaje también ha mostrdo una variación, con un incremento de los títulos del Consorcio de Transportes Metropolitano. Este ha pasado a ser el título más empleado en el suburbano, al representar el 43% de las validaciones, tres puntos porcentuales más. Mientras, el peso del título monedero de Metro de Málaga reduce su peso específico a un 36%.

También destaca el avance del título monedero del Consorcio de Transportes bonificado, que incluye el título joven de transporte y título para familias numerosas, que pasa del 12%.

Por su parte, las modalidades vinculadas al pago y la gestión digital, como el título ocasional EMV (validación directa con tarjeta bancaria o teléfono móvil), MásMetro (descuentos progresivos sobre soporte físico) y Postpago ABT (descuentos progresivos con el soporte EMV, de validación directa), elevan conjuntamente su cuota al 5%. Estas opciones prácticamente han duplicado su peso en un año.

Semana Santa, período con más viajeros

El incremento de la demanda registrado entre enero y junio permite a Metro de Málaga cerrar la primera mitad de 2026 por encima del resultado del ejercicio anterior. La evolución se produce, además, en un contexto de progresiva diversificación de los medios de pago y de consolidación del transporte público en periodos de gran movilidad, como la Semana Santa.

En el caso concreto de Semana Santa, el Metro de Málaga transportó 719.853 viajeros, el dato histórico más alto registrado por el servicio en esta celebración. La cifra supera ligeramente el resultado obtenido en 2025 y confirma la importancia del suburbano para facilitar el acceso al centro de la ciudad durante las jornadas de mayor concentración de desplazamientos. El dispositivo especial de Semana Santa incluyó 68 horas de servicio ininterrumpido y ampliaciones horarias en otras jornadas.

Las líneas 1 y 2 de Metro de Málaga cuentan con 13,6 kilómetros de longitud y 19 estaciones y paradas, conectando el centro de la ciudad con los principales polos universitarios, sanitarios, administrativos y deportivos de la capital.