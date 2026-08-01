Trabajos
Obras de Emasa en Málaga: calles cortadas y afecciones al tráfico previstas esta semana
Los trabajos afectarán a vías de Campanillas, Puerto de la Torre, Centro y Bailén-Miraflores entre el 3 y el 8 de agosto
Emasa llevará a cabo durante esta semana varias actuaciones en la red de abastecimiento y saneamiento de Málaga que podrán provocar cortes de tráfico, ocupaciones parciales de la calzada y afecciones puntuales al suministro de agua.
Las obras previstas por la Empresa Municipal de Aguas se desarrollarán en cuatro distritos de la capital: Campanillas, Puerto de la Torre, Centro y Bailén-Miraflores.
Obras en Campanillas y Puerto de la Torre
En Camino Antiguo de Cártama, a la altura del número 2, en Campanillas, se canalizará un tramo de diez metros de la red de abastecimiento. Los trabajos comenzarán el miércoles 5 de agosto y tendrán una duración estimada de diez días. Durante la intervención se ocupará la calzada por fases.
En calle Ortosa, número 20, en Puerto de la Torre, se realizarán obras de conexión con la red de saneamiento entre el 5 y el 8 de agosto. La actuación obligará a cortar completamente la calle en ese punto.
Cortes de calle en el Centro y Bailén-Miraflores
También habrá trabajos en calle San Juan Bosco, número 6, en el distrito Centro. Las obras de conexión y acometidas se desarrollarán entre el 3 y el 6 de agosto, con ocupación parcial de la calzada.
Por último, Emasa actuará en calle Francisco Martos, número 16, en Bailén-Miraflores, entre el 5 y el 7 de agosto. Durante esos días permanecerá cortado al tráfico el tramo comprendido entre las calles Félix Corrales y Fernando Alcántara.
El Ayuntamiento advierte de que, además de estas intervenciones programadas, podrán realizarse trabajos urgentes por averías o labores de mantenimiento. Estas actuaciones podrían generar nuevas afecciones al tráfico o al suministro de agua y serán comunicadas a través de los canales oficiales de Emasa y del Consistorio.
- El bar de Málaga donde comer una mariscada por 10 euros a media hora de la capital
- El PP teme a Vox en la Costa, María Jesús Montero ordena montar bronca y se activa el Linkedin para candidatos
- Mariló y Javier, una pareja de pensionistas con un alto grado de dependencia, son desahuciados de su piso en alquiler de calle La Unión
- Vecinos de Málaga se organizan para proteger el deteriorado Cerro de la Tortuga
- Empresas de la Costa del Sol confían en que la apertura de la frontera con Gibraltar dispare sus oportunidades de negocio
- Rescatan a dos personas a la deriva en un kayak hinchable en una playa en Málaga
- Vecinos de Campanillas contra los cambios de la línea 25 de la EMT: 'Nos obligan a vivir lejos y la conexión es aún peor
- El patrimonio de Joaquín Sánchez en Málaga: desde su apartamento de 185 metros cuadrados en Marbella a un piso con garaje en la capital