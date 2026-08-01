Altercado en la prisión
Un preso se atrinchera y se autolesiona en la cárcel de Archidona tras negarse a cambiar de módulo
Los funcionarios de la prisión de Archidona usaron un spray para neutralizar al interno que se resistía a cambiar de módulo y amenazaba con un palo
Un preso del centro penitenciario de Archidona se atrincheró este viernes en una celda durante una hora tras negarse a cambiar de módulo.
Los hechos se produjeron en torno a las 20.30 horas, cuando el interno se resistió a ser trasladado de módulo, y se opuso a que los funcionarios pudieran acceder provisto de un palo.
Los funcionarios intentaron desescalar la situación, con la intervención también del director de la cárcel, pero el interno se provocó cortes en los brazos.
Ante este escenario, rociaron un spray en la celda que provoca escozor en los ojos y finalmente el interno sacó los brazos y fue esposado, según las fuentes, que han añadido que ningún funcionario resultó herido.
Tras recibir asistencia médica por los cortes que se había causado, el preso fue trasladado al módulo de aislamiento de la prisión, han indicado.
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