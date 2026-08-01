Barrios
El PSOE denuncia el deterioro de los pasos de peatones en la Carretera de Cádiz
Los socialistas reclaman al Ayuntamiento de Málaga un plan urgente de repintado y mantenimiento ante la escasa visibilidad de numerosos cruces
El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Málaga ha denunciado el mal estado de numerosos pasos de peatones del distrito Carretera de Cádiz, cuya pintura, según sostiene, lleva años sin renovarse. La formación advierte de que la escasa visibilidad de estos cruces puede comprometer la seguridad de los peatones, especialmente de las personas mayores, los menores y quienes tienen movilidad reducida.
La concejala socialista Begoña Medina ha asegurado que su grupo lleva «muchísimo tiempo» alertando de esta situación y ha reclamado al equipo de gobierno del PP que actúe de forma inmediata.
«La falta de mantenimiento está provocando una gran inseguridad, especialmente para las personas mayores, los niños y las personas con movilidad reducida», ha señalado.
Un plan de repintado para toda Málaga
El PSOE ha pedido al Ayuntamiento de Málaga que ponga en marcha un plan de pintura y conservación de los pasos de peatones en todos los distritos de la ciudad. Medina ha recordado que el Consistorio anunció a finales del pasado año la instalación de dos pasos de cebra inteligentes por distrito, una medida que considera positiva, aunque insuficiente.
«Mientras esas actuaciones llegan, no podemos consentir que existan pasos de peatones prácticamente invisibles», ha advertido la edil, que ha instado al alcalde a garantizar la seguridad de los vecinos de Carretera de Cádiz y del resto de zonas donde se repite este problema.
Falta de pintura, iluminación y calmado del tráfico
Por su parte, el concejal socialista Jorge Quero ha acusado al equipo de gobierno de carecer de una política eficaz de mantenimiento de las infraestructuras viarias. Según ha afirmado, la ciudad acumula puntos conflictivos que afectan especialmente a los peatones.
Quero ha subrayado que los pasos de peatones son un elemento básico para proteger a los usuarios más vulnerables de la vía, pero ha asegurado que muchos presentan pintura desgastada, iluminación insuficiente y ausencia de medidas para reducir la velocidad de los vehículos antes de llegar al cruce.
El edil ha valorado la futura implantación de pasos de cebra inteligentes, aunque ha insistido en que esa actuación no puede sustituir al mantenimiento ordinario de los miles de cruces que los ciudadanos utilizan a diario para acudir al colegio, al centro de salud, a la farmacia o realizar sus desplazamientos habituales.
«Cruzar la calle no puede convertirse en una actividad de riesgo por la dejadez del Ayuntamiento», ha concluido.
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