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Ola de calor

Más de 41 grados en Coín y Estepona: el calor extremo y el terral mantienen en Málaga el aviso naranja

La ola de calor continuará en la provincia de Málaga el lunes con altas temperaturas que alcanzarán hasta los 39 grados de máximas

Turistas y malagueños se enfrentan al calor en el centro de Málaga el domingo 2 de agosto de 2026

Turistas y malagueños se enfrentan al calor en el centro de Málaga el domingo 2 de agosto de 2026 / Eduardo Nieto

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Nacho Agote

Nacho Agote

Málaga

La cuarta ola de calor continuará mañana en Málaga. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para mañana el aviso naranja en la provincia por temperaturas significativamente altas.

El lunes será caluroso en Málaga

Según la Aemet, la capital malagueña ha registrado hoy unas temperaturas máximas de 41 grados, mientras que los termómetros de algunos municipios de la provincia, como Estepona o Coín, han llegado a rozar los 42 grados (41,7 y 41,6 grados respectivamente). Estas dos temperaturas entran en el top tres de las más altas de España de hoy.

Tal como expone la Aemet, los termómetros de Málaga capital marcarán unas máximas de 39 grados este lunes, 3 de agosto. El aviso naranja por temperaturas significativamente altas se mantendrá activo desde las 13.00 horas hasta las 21.00 horas. Coín, con hasta 38 grados de temperaturas máximas, y Estepona, con hasta 36 grados de máximas, también se encontrarán en aviso naranja.

Turistas y malagueños se enfrentan al calor en el centro de Málaga el domingo 2 de agosto de 2026

Turistas y malagueños han tenido que lidiar con máximas de hasta 41 grados en la capital / Eduardo Nieto / LMA

Para el martes, 4 de agosto, los termómetros de la capital malagueña también marcarán unas máximas de 39 grados. De este modo, la Aemet prevé activar el aviso amarillo por altas temperaturas también desde las 13.00 horas hasta las 21.00 horas.

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Para estos días, la Aemet prevé cielos completamente despejados en la provincia.

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