Ola de calor
Más de 41 grados en Coín y Estepona: el calor extremo y el terral mantienen en Málaga el aviso naranja
La ola de calor continuará en la provincia de Málaga el lunes con altas temperaturas que alcanzarán hasta los 39 grados de máximas
La cuarta ola de calor continuará mañana en Málaga. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para mañana el aviso naranja en la provincia por temperaturas significativamente altas.
El lunes será caluroso en Málaga
Según la Aemet, la capital malagueña ha registrado hoy unas temperaturas máximas de 41 grados, mientras que los termómetros de algunos municipios de la provincia, como Estepona o Coín, han llegado a rozar los 42 grados (41,7 y 41,6 grados respectivamente). Estas dos temperaturas entran en el top tres de las más altas de España de hoy.
Tal como expone la Aemet, los termómetros de Málaga capital marcarán unas máximas de 39 grados este lunes, 3 de agosto. El aviso naranja por temperaturas significativamente altas se mantendrá activo desde las 13.00 horas hasta las 21.00 horas. Coín, con hasta 38 grados de temperaturas máximas, y Estepona, con hasta 36 grados de máximas, también se encontrarán en aviso naranja.
Para el martes, 4 de agosto, los termómetros de la capital malagueña también marcarán unas máximas de 39 grados. De este modo, la Aemet prevé activar el aviso amarillo por altas temperaturas también desde las 13.00 horas hasta las 21.00 horas.
Para estos días, la Aemet prevé cielos completamente despejados en la provincia.
- El bar de Málaga donde comer una mariscada por 10 euros a media hora de la capital
- El PP teme a Vox en la Costa, María Jesús Montero ordena montar bronca y se activa el Linkedin para candidatos
- Mariló y Javier, una pareja de pensionistas con un alto grado de dependencia, son desahuciados de su piso en alquiler de calle La Unión
- Vecinos de Málaga se organizan para proteger el deteriorado Cerro de la Tortuga
- Empresas de la Costa del Sol confían en que la apertura de la frontera con Gibraltar dispare sus oportunidades de negocio
- Vecinos de Campanillas contra los cambios de la línea 25 de la EMT: 'Nos obligan a vivir lejos y la conexión es aún peor
- Los conductores de Málaga piden alternativas a la autovía de Las Pedrizas en obras: 'Los trabajadores tenemos que decidir si llegamos tarde al trabajo o pagamos un peaje
- El Ayuntamiento de Málaga respalda a los trabajadores de Plaza Mayor y McArthurGlen ante la ampliación de horarios hasta medianoche