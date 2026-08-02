El 80% de los andaluces está a favor de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años

Es uno de los debates del momento. ¿Hay que restringir el acceso a redes sociales a menores? Los andaluces lo tienen claro, pues el 80% de los entrevistados por el Centro de Estudios Andaluces (también llamado Centra o CIS andaluz) está "de acuerdo" o "muy de acuerdo" con prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, una medida que ya ha dado la vuelta al mundo desde su implantación, por primera vez, en Australia. Según el Centra, son menos del 10% los andaluces que creen que no se debería implementar la medida.

Lo cierto es que el debate llegó a Europa en noviembre de 2024, cuando las cortes australianas dieron el paso definitivo para aprobar en el Parlamento una ley que, tras un año de prueba y ensayo, se puso en vigor en diciembre de 2025. El primer ministro del país, Anthony Albanese, alertó entonces de los problemas de salud mental que podría generar el uso de las redes sociales en menores de edad. Unas convicciones compartidas por el Ejecutivo español.

Algunos países están prohibiendo el acceso a las redes sociales de menores de 16 años. ¿Estaría de acuerdo o en desacuerdo con que se aplicara en Andalucía esta medida?

El pleno del Congreso de los Diputados dio luz verde en septiembre de 2025 a la tramitación de una ley orgánica para la protección de los menores en entornos digitales. Entre las principales medidas que contemplará la ley se encuentra el aumento de la edad mínima de ingreso a redes sociales, que estaba hasta ahora en 14 años, y la exigencia a las empresas fabricantes de soluciones gratuitas para las familias. Algo así como un control parental. La ley pretende instar de la misma manera a las escuelas a regular el uso de los dispositivos móviles en las aulas, algo que ya está en marcha. Dicha ley contempla también importantes modificaciones del Código Penal. Según la web de La Moncloa, el espacio institucional del Gobierno de España, la medida sigue en tramitación desde finales de 2025, a pesar de ser un procedimiento de urgencia.

Según el Centra, el 64,5% de los andaluces cree que las redes sociales generan mucha dependencia y cerca del 30% corrobora que "algo" de dependencia generan. No llegan ni al 1% los andaluces que no creen que así sea. Preguntados por su situación personal respecto al mismo tema, la mayoría de los encuestados, cerca de un 71% a lo sumo, cree que presenta "poca o nada" de dependencia, frente a un 6,2% que confirma que es muy dependiente y un 20% aproximadamente que se lo piensa entre el "bastante" y el "ni mucho ni poco".

Gráfico que ilustra la dependencia de las redes sociales.

WhatsApp es la red social más frecuentada de manera diaria por los andaluces, pues un 28,5% de ellos acceden cada día. Le pisa los talones Instagram, que diariamente usan el 25,4% de los andaluces. Sorprende que TikTok sea la quinta red social preferida y que Facebook se encuentre en el podium con un 19,6% de usuarios diarios.

Las redes sociales son un espacio más donde consumir información y noticias de todo tipo. No obstante, los andaluces siguen consumiendo mucha televisión. El 33,4% de los encuestados por el CIS andaluz se informa a través del telediario y los programas de tertulia televisiva. A ellos les sigue la prensa online, con un 21,4%, y la radio, con un 15,8%.

En la era de la digitalización sorprende también que no es hasta la sexta posición cuando se encuentra Instagram como medio para mantenerse informado, superado incluso por la prensa escrita por apenas un punto porcentual.