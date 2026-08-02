Condenado a tres años por intentar matar con una puñalada a un Guardia Civil que lo había detenido en Málaga

Un hombre ha sido condenado a tres años de prisión por intentar acabar con la vida de un agente de la Guardia Civil de una puñalada después de que este lo hubiera detenido tiempo antes.

Según se declaró probado en la sentencia de la Sala de Málaga, a la que ha tenido acceso Europa Press, el acusado fue previamente detenido por el agente en su condición de miembros de la Guardia Civil.

El detenido padece una enfermedad mental

"Desde dicha intervención profesional, siempre hubo discusiones previas por aquel hecho", dice la resolución, en la que se precisa que el procesado sufría una enfermedad psiquiátrica que lo llevó a mantener una obsesión contra el agente.

Fue en agosto de 2024 cuando, "impulsado por ese resentimiento directamente derivado de la actuación policial previa", el acusado mantuvo una fuerte discusión con la víctima y le asestó una puñalada que le causó lesiones de extrema gravedad, con riesgo vital.

El agredido fue operado de urgencia

El perjudicado tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia y ha tenido que continuar en tratamiento médico y estar pendiente de otras operaciones. Mientras que también se declara probado que el acusado en el momento del hecho tenía afectadas su capacidad volitiva e intelectiva por dicho trastorno.

Por estos hechos se le condena por un delito de homicidio en grado de tentativa, con la concurrencia de la eximente incompleta de alteración psíquica y atenuante de reparación del daño, a la pena de prisión de tres años, así como la prohibición de aproximación a la persona del perjudicado o comunicar con él durante seis años.

Además, deberá abonar al perjudicado la cantidad de 15.000 euros por los daños físicos, psicológicos y morales causados. La Sala señala que dicha cantidad ha sido ya entregada "en resarcimiento pleno y completo". La sentencia es firme, ya que el acusado expresó su conformidad con las acusaciones.