Delegados de la Junta con patada en el culo, Podemos Málaga se empecina y el CIS andaluz cocina izquierda con patatas

El Centra, una suerte de CIS andaluz pero sin Tezanos conocido (un organismo dependiente de Presidencia de la Junta) cocina ahora en el lado izquierdo del salón político. Según su último estudio (menos mal que como no hay elecciones cerca no iban a preguntar por política), Adelante Andalucía es segundo partido en preferencia de los andaluces cuando se les pregunta «qué partido cree que podría resolver mejor sus problemas». El primero es el PP. El PSOE es el tercero. Adelante es el segundo. Nadie puede dudar que están de moda. Los de Adelante.

Ojito que a esa pregunta -quién resolvería mejor sus problemas- responden «ninguno» el 18%. Un partido que sacara el 18% de votos sería una fuerza importantísima, la tercera o segunda en según qué circunscripciones. El Partido de los Ninguno.

Entre el 18% de descontentos y los que apoyan a Adelante, se ve, se palpa, una corriente, ya no tan subterránea, de cierto caracter disruptivo o rupturista, alternativa, poco convencional. El Centra no pregunta por intención directa de voto y por ahora al PP le interesa alimentar a Adelante, ya que se puede nutrir en parte del PSOE. Con todo, lo que va a determinar la política andaluza va a ser cómo se relacionan PP y Vox en el Gobieno y qué hacen y qué efectos tiene. Y cómo moviliza eso a la izquierda. De hecho, la estrategia de Sánchez pasa por convocar elecciones cuanto más tarde mejor en la esperanza de que vayan dejando huella en la opinión pública las numerosas alianzas PP-Vox y eso vaya asustando a una parte del electorado y movilizando a otra. Es como cuando Griñán no convocó las autonómicas con las generales. La idea fue esperar a que se notaran los recortes de Rajoy durante unos meses y entonces ir a las urnas en Andalucía. Le salió bien. Nota al margen en esto de Vox en los gobiernos: Manuel Gavira, vicepresidente de la Junta y entre otros cometidos, consejero de Turismo, ha nombrado como secretario general de Turismo, dentro de la Consejería, a Manuel Alejandro Lara, un técnico, un experto de la materia y del sector que trabajó en Turismo Costa del Sol y que atesora 25 años de experiencia en el ámbito turístico. En los últimos tres años ha desempeñado el cargo de director para España y Portugal de Granicus-Simpleview, una de las principales compañías tecnológicas del mundo especializadas en la gestión y promoción de destinos turísticos. Como delegada en la provincia de Turismo, Vox, también alguien preparada: María Belén Rubio Gómez, jurista que ha asesorado a cadenas hoteleras, operadores turísticos e inversores.

Para sectarismos y para nombrar amiguetes ya habrá tiempo, que los departamentos que gestiona Gavira son más grandes que la voluntad del Señor y tienen huecos, boquetes, cargos, momios, canonjías y puestos de sobra. Pero de momento, buena sensación en un sector tan sensible, importante y decisivo para nuestra economía. Sector llorón también al que hay que cuidar.

En un plano más doméstico, anotamos que Nico Sguiglia anuncia que es candidato a ser candidato a la alcaldía de Málaga. Irá a las primarias de su formación, Podemos, que serán en septiembre. Y no es previsible, por censo pequeño, que haya alguien con más fuerza moral, trayectoria y galones dentro de ese partido en Málaga. Si bien no conviene menospreciar el siempre carácter díscolo atribuible a quien milite en tal formación, venida a menos y confluenciable con el resto de la izquierda en según qué territorios. Si Sguiglia sale candidato de Podemos, irá luego a pelearse con IU y los otros (seis) partidos para ver quién de toda esa confluencia es candidato a la alcaldía. Podría ser Toni Morillas, de IU, que ya en entrevista con Gloria Pérez en este diario el otro día, se mostraba dispuesta a tal misión. Sería la tercera vez que Sguiglia fuera en una lista municipal -una vez fue de tres y otra de candidato- lo cual puede inducirle a pensar que a la tercera va la vencida, aunque no falte quien opina que va vencido a la tercera.

Y el gran plato fuerte de la semana: el nombramiento de delegados de la Junta en Málaga. Prescinden de Carlos Bautista, en Sanidad desde 2019, que en un vídeo publicado en las redes dejaba ver cierto pesar por no continuar después de una buena labor y de muchas horas de trabajo. Su deseo es que el tercer hospital hubiera arrancado antes, que estuviera ya en obras de verdad. Y empujó para eso de verdad. Por ejemplo. Bautista, médico, de amplia trayectoria política, fervoroso juanmista y disciplinado dentro de su cierta heterodoxia no era, digamos, pata negra del PP, lo mismo que Teresa Pardo, ex Ciudadanos, que tampoco revalida en su delegación. Sus competencias son ahora de Vox, pero no se la ha recolocado por ahora. Se da sensación de renovación, hay caras nuevas y gente que es enviada de una delegación a otra que lo mismo hubiera aceptado un departamento que otro. La senadora del PP Lucía Yeves será la nueva delegada de Sanidad. Veremos en qué queda eso de un hombre, una mujer, un cargo. Apetencias por esa acta de senadoras haylas. Miguel Briones, siempre dicharachero, repite en Educación y llama la atención la salida de Ruth Sarabia. Atentos.