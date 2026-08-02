El golf en Málaga nació con este centenario club

En la segunda mitad de los años 20 del siglo pasado, la princesa Beatriz de Battenberg, suegra de Alfonso XIII, era una asidua del Hotel Príncipe de Asturias de Málaga, luego Miramar, para poder pasar los inviernos templados de la capital. La princesa solía recibir la visita de su hija, la reina Victoria Eugenia, y de sus nietos.

En este contexto de Málaga como polo turístico del más alto rango, a finales de 1925 la iniciativa privada compra varias hectáreas que pertenecían al cortijo de Velarde y la Hacienda Nueva Colonia, para construir un campo de golf asomado al mar y muy cerca de Torremolinos; pero en terrenos de Churriana.

Foto de la familia real en el Hotel Príncipe de Asturias de Málaga, en marzo de 1927, con Beatriz de Battenberg, madre de la reina Victoria Eugenia. / BNE

El 9 de marzo de 1926 -un mes después de que Alfonso XIII y Victoria Eugenia inauguraran el Hotel Príncipe de Asturias- se constituye en el Ayuntamiento de Málaga la sociedad Málaga Golf Club, presidida por el entonces alcalde José Gálvez Ginachero.

Será esta sociedad la que construya el campo entre 1929 y 1934, según datos del Archivo Histórico Provincial. Prueba del agrado de la familia real por este equipamiento fue la visita del infante don Jaime de Borbón, hijo de los reyes, a las obras, el 3 de diciembre de 1929, para colocar la primera piedra.

El infante Jaime de Borbón, hijo de Alfonso XIII, visita el futuro campo de golf de Málaga el 3 de diciembre de 1929. / BNE

De hecho, informa en un trabajo la investigadora María José González Castillejo, el trazado del campo se encargaría al arquitecto inglés Henry Colt, «por indicación de la Reina Victoria Eugenia».

Para llevar a cabo el que sería el primer campo de golf de la provincia de Málaga, esta sociedad pidió un préstamo hipotecario al Patronato Nacional de Turismo. En 1933, por incumplir los compromisos adquiridos, se adjudicaron los terrenos y edificios en obras al Estado, según datos del Archivo Histórico Provincial.

Eso explica que el campo de golf sea desde entonces propiedad estatal; por eso, en 1956, se levantó en sus terrenos el hoy Parador de Turismo Málaga Golf, circunstancia que se aprovechó para ampliar el campo.

Los socios del Real Club de Campo Málaga están históricamente ligados al campo de golf, un terreno que pasó al Estado en 1933. / Archivo Pedro M. Bastante

Una vinculación histórica

El club de golf más antiguo de la provincia de Málaga es hoy el Real Club de Campo Málaga. Con un siglo a sus espaldas, continúa totalmente vinculado al campo de golf del parador, donde tiene sus instalaciones.

«El club tiene su propia actividad deportiva, sus actividades; pero siempre bajo el paraguas de Paradores», comenta el santanderino José Antonio García, vicepresidente del Real Club de Campo Málaga, que apunta que, salvo un día al año en que Paradores reserva un torneo para una asociación externa, los socios del club tienen el resto del año para jugar.

Vista aérea del Parador Málaga Golf y el campo en un folleto del RCCM de 1990. / Archivo RCCM

Sean Connery, en la veterana Copa Iberia

A su lado está el malagueño Antonio Cerdán, presidente de la entidad, que recuerda que el club organiza la Copa Iberia, el torneo de golf por equipos «más antiguo de España», que se celebra de forma ininterrumpida desde 1941.

Entre los personajes que han jugado la Copa Iberia destacan Chema Olazábal; Pepe Gancedo, un histórico del club, campeón de España en varias ocasiones en los años 60 y 70; el actor Sean Connery, el banquero Emilio Botín padre, y el futbolista inglés Kevin Keegan.

La Copa Iberia, que organiza el club, es el torneo por equipos más antiguo de España. / Pedro M. Bastante

Y junto a Pepe Gancedo, otro grande del Real Club de Campo Málaga fue el churrianero Salvador Balbuena, tan prometedor que en 1976, un grupo de socios, amigos y admiradores le costeó el poder participar en el circuito europeo, donde ganó el Open de Portugal y el de Marruecos. Tras estar a punto de ganar el Open de España, falleció de forma repentina en 1979, a punto de jugar el Open de Francia.

De la historia del club también conoce mucho el churrianero Luis Navarro, de 58 años, golfista profesional y maestro. «Mis hermanos mayores pasaron todos por aquí, de caddies, y yo tengo todavía la licencia de aspirante a profesional. A jugar al golf me trajo con 10 años mi hermano Salvador», recuerda.

El churrianero Luis Navarro con su conocido paisano Miguel Ángel Jiménez. / Archivo Pedro M. Bastante

Luis Navarro, apunta José Antonio García, tiene la licencia de jugador profesional y maestro, con el ‘AM 01’, que atestigua que el Real Club de Campo Málaga es «el primer club federado de Andalucía», comenta el presidente.

La escuela del club

Antonio Cerdán (Torremolinos, 1975), creció como jugador a partir de los 10 años, gracias a la escuela del club, una cantera que ha sido un elemento fundamental para el desarrollo de la entidad, atendida por profesores que eran jugadores profesionales.

«Yo empecé en el 99 porque traje a mi hijo a la escuela, y en aquella época tenía 185 niños», recuerda el santanderino José Antonio García, de 71 años, que subraya que la formación incluía «la ética de trabajo del golfista».

En la actualidad, una empresa externa se encarga de esta labor, algo que el Real Club de Campo Málaga querría recuperar, para continuar formando nuevas generaciones de golfistas. «El club necesita la escuela porque sin cantera no hay futuro», subraya Antonio Cerdán.

Antiguos escudos del histórico club de golf de Málaga. / Pedro M. Bastante

Gracias al buen trabajo del club, familias de toda España, muchas de ellas del norte, acudían a jugar, al tiempo que pasaban largas temporadas en el parador, que buscaba asesoramiento en el club; un grado de cooperación que a la entidad malagueña le gustaría recobrar, «en beneficio de ambos», destaca el vicepresidente.

Con el siglo ya cumplido, el Real Club de Campo Málaga, primer club federado de Andalucía, que hoy cuenta con 350 socios de todas las edades, y organiza 16 torneos al año, seguirá trabajando por fomentar el golf en la provincia.