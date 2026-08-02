Limpieza de mosquitos
Lucha contra el Virus del Nilo en Málaga: el Ayuntamiento intensifica la prevención y control de mosquitos
Las tareas incluyen actuaciones programadas con periodicidad quincenal y mensual, así como atención a peticiones ciudadanas
El Ayuntamiento de Málaga intensifica durante los meses de verano los los trabajos de prevención y control de moscas y mosquitos en distintos puntos de la ciudad, con especial atención a barriadas próximas a entornos húmedos que puedan favorecer su presencia como los ríos Guadalhorce, Guadalmedina y Campanillas, entre otras.
¿Qué acciones se realizan?
Los trabajos consisten en intervenciones en las fases larvarias para evitar la eclosión de ejemplares adultos, así como para el control correctivo con tratamientos para disminuir la población de mosquitos adultos en las áreas más afectadas.
En paralelo, también se atienden las peticiones ciudadanas, de las que durante el año se han tramitado 74 tratamientos de mosquito y en todo 2025 se acometieron 246.
Durante todo el año se continuarán las tareas de vigilancia y control de mosquitos tanto adultos como en fase larvaria, con al menos dos inspecciones semanales, en el Paraje Natural de la Desembocadura del Guadalhorce y su entorno.
Las acciones se llevarán a cabo con una periodicidad mensual o quincenal entre los meses de mayo y septiembre.
Plan contra la Fiebre del Nilo
Igualmente, el Ayuntamiento mantiene activo el Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental, en coordinación con la Junta de Andalucía. Este plan consiste en la toma semanal de muestras ejemplares adultos en trampas en nueve puntos del término municipal. Además, se buscan acumulaciones de agua que puedan albergar fases de desarrollo larvario en otros 26 puntos.
Hasta ahora no se ha detectado la presencia del Virus del Nilo Occidental en las muestras tomadas.
También se realiza un control poblacional de estos mosquitos por medio de la aplicación de larvicidas en aguas estancadas y se contempla también el uso de insecticidas adulticidas en caso de que sea necesario.
Estas labores se llevan a cabo a través de la empresa adjudicataria del servicio de control de plagas, que incluye actuaciones tanto periódicas como a demanda ciudadana en distintos puntos del término municipal contra roedores, artrópodos, mosquitos y avispas. El contrato fue formalizado a finales julio de 2025 con Lokimica, S.A. por un importe de 904.035 euros (IVA incluido) y un periodo de ejecución de tres años.
El importe anual previsto, por tanto, es de 301.345 euros, frente a la partida anual de 183.413,9 euros destinada a los contratos ordinarios vigentes hasta entonces, mientras las actuaciones contra avispas y abejas eran realizadas por personal del Servicio de Vigilancia Sanitario Ambiental.
Teléfono de atención ciudadana y consejos
Desde el Área de Sostenibilidad Medioambiental se recuerda a la ciudadanía que tienen a su disposición el teléfono gratuito 900 900 000 para comunicar cualquier incidencia, de forma que los técnicos del servicio puedan valorar la situación y aplicar las medidas correctoras necesarias.
En cuanto a las medidas para evitar las picaduras, se recomiendan las siguientes medidas:
Medidas para evitar picaduras
1. Emplear telas mosquiteras en ventanas y puertas, vigilar cuartos de bomba con depósito de agua potable o para la recepción de aguas residuales, bajos inundables de edificios, etc.
2. Usar ropa que cubra la piel: manga larga, pantalones largos y calcetines, principalmente a la caída de la tarde.
3. Dejar la luz apagada si la ventana está abierta, ya que los mosquitos acuden a la luz.
4. En el exterior, procurar mantenerse alejados de espacios donde haya agua estancada sin tratar (agua no clorada), como desguaces de neumáticos, fuentes, piscinas, estanques, lavaderos, agujeros de árboles, etc.
5. Usar repelentes contra mosquitos en casos en los que estemos en una zona donde abunden y en las horas en las que pican con más frecuencia (caída de la tarde o durante la noche). No se deben utilizar productos que no estén registrados para uso doméstico, debiéndose leer detenidamente el contenido de las etiquetas antes de utilizar el producto.
6. En caso de usar aerosoles (insecticidas) hay que airear bien las habitaciones. Deben estar igualmente registrados para uso doméstico. Los difusores eléctricos antimosquitos deben usarse siempre con las ventanas abiertas (al menos cuando se pernocte en la habitación).
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