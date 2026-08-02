Lucha contra el Virus del Nilo en Málaga: el Ayuntamiento intensifica la prevención y control de mosquitos

El Ayuntamiento de Málaga intensifica durante los meses de verano los los trabajos de prevención y control de moscas y mosquitos en distintos puntos de la ciudad, con especial atención a barriadas próximas a entornos húmedos que puedan favorecer su presencia como los ríos Guadalhorce, Guadalmedina y Campanillas, entre otras.

¿Qué acciones se realizan?

Los trabajos consisten en intervenciones en las fases larvarias para evitar la eclosión de ejemplares adultos, así como para el control correctivo con tratamientos para disminuir la población de mosquitos adultos en las áreas más afectadas.

En paralelo, también se atienden las peticiones ciudadanas, de las que durante el año se han tramitado 74 tratamientos de mosquito y en todo 2025 se acometieron 246.

Durante todo el año se continuarán las tareas de vigilancia y control de mosquitos tanto adultos como en fase larvaria, con al menos dos inspecciones semanales, en el Paraje Natural de la Desembocadura del Guadalhorce y su entorno.

Las acciones se llevarán a cabo con una periodicidad mensual o quincenal entre los meses de mayo y septiembre.

Plan contra la Fiebre del Nilo

Igualmente, el Ayuntamiento mantiene activo el Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental, en coordinación con la Junta de Andalucía. Este plan consiste en la toma semanal de muestras ejemplares adultos en trampas en nueve puntos del término municipal. Además, se buscan acumulaciones de agua que puedan albergar fases de desarrollo larvario en otros 26 puntos.

Hasta ahora no se ha detectado la presencia del Virus del Nilo Occidental en las muestras tomadas.

También se realiza un control poblacional de estos mosquitos por medio de la aplicación de larvicidas en aguas estancadas y se contempla también el uso de insecticidas adulticidas en caso de que sea necesario.

Estas labores se llevan a cabo a través de la empresa adjudicataria del servicio de control de plagas, que incluye actuaciones tanto periódicas como a demanda ciudadana en distintos puntos del término municipal contra roedores, artrópodos, mosquitos y avispas. El contrato fue formalizado a finales julio de 2025 con Lokimica, S.A. por un importe de 904.035 euros (IVA incluido) y un periodo de ejecución de tres años.

El importe anual previsto, por tanto, es de 301.345 euros, frente a la partida anual de 183.413,9 euros destinada a los contratos ordinarios vigentes hasta entonces, mientras las actuaciones contra avispas y abejas eran realizadas por personal del Servicio de Vigilancia Sanitario Ambiental.

Teléfono de atención ciudadana y consejos

Desde el Área de Sostenibilidad Medioambiental se recuerda a la ciudadanía que tienen a su disposición el teléfono gratuito 900 900 000 para comunicar cualquier incidencia, de forma que los técnicos del servicio puedan valorar la situación y aplicar las medidas correctoras necesarias.

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