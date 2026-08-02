Caminito del Rey
El nuevo puente colgante del Caminito del Rey resistente al calor: permite recorrer el último tramo con hasta 11 grados menos
El estudio de Sando revela que el nuevo puente colgante del Caminito del Rey, el más largo de España, ofrece un alivio térmico significativo, especialmente en las horas de mayor calor
El nuevo puente colgante del Caminito del Rey, el más largo de España de estas características, se adapta a las altas temperaturas que afectan a la provincia de Málaga. Esta pasarela permite recorrer el último tramo del recorrido construido en las paredes del Desfiladero de los Gaitanes con hasta 11,4 grados menos respecto al trazado anterior.
Así lo recoge un estudio elaborado por Sando, la empresa constructora de la infraestructura, que concluye que la nueva salida sur mejora de forma significativa las condiciones térmicas en uno de los puntos más exigentes del itinerario por el Desfiladero de los Gaitanes.
Las primeras mediciones comparativas, realizadas durante dos jornadas, reflejan una diferencia media de 5,8 grados en las horas de mayor calor, según ha informado este domingo la Diputación de Málaga.
La reducción de la temperatura se produce precisamente cuando los visitantes acumulan un mayor esfuerzo físico y aumenta el riesgo de agotamiento, deshidratación, síncopes y otros problemas relacionados con el calor.
Aunque los datos son todavía preliminares, el estudio aprecia una tendencia sostenida que sitúa al nuevo trazado como una mejora directa para la seguridad y el confort de los usuarios.
Menos escaleras y desnivel
El rediseño del tramo final elimina una de las partes más duras del antiguo recorrido. Hasta ahora, los visitantes debían afrontar una sucesión de escaleras y una subida final después de completar buena parte del itinerario.
La nueva salida suprime nueve tramos de escaleras y alrededor de 30 metros de desnivel, mantiene un perfil descendente y acorta el camino hasta el exterior.
Estas mejoras benefician especialmente a las personas mayores, menores, usuarios con movilidad reducida y visitantes con menor condición física.
Evacuaciones más rápidas
El nuevo recorrido también facilita la respuesta de los servicios de emergencia. La pasarela permite acceder de manera más directa a la zona en la que pueden intervenir los vehículos de asistencia y elimina obstáculos que dificultaban las evacuaciones.
La desaparición de los tramos ascendentes y de las escaleras finales simplifica el traslado de personas con lesiones o limitaciones físicas y mejora la operatividad de los equipos de intervención.
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