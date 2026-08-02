El PSOE de Málaga critica las obras del paseo de Pedralejo: “No hay derecho a que nos hurten nuestra identidad y que a la vez nos sableen en la cara”

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga ha exigido al equipo de gobierno “un cambio radical en la gestión y ejecución de las obras de remodelación del paseo marítimo de Pedregalejo”.

Los socialistas denuncian que la actuación se ha convertido en un caos de planificación que está provocando un “grave perjuicio económico y social” en el distrito Este, sumado a “una pérdida irreparable de la identidad marenga de la zona”.

En este sentido, el portavoz socialista, Mariano Ruiz Araujo, ha expresado que “lo que está haciendo Francisco de la Torre en Pedregalejo es una vergüenza absoluta, y me temo que no es la primera vez”. El edil ha señalado que este tipo de actuaciones “rozan la estafa” y ha recordado que proyectos anteriores como las reformas de Plaza de Camas, de Plaza de San Pedro o de calle Madre de Dios “escenifican su modus operandi”.

El portavoz socialista, Mariano Ruiz Araujo, junto a la concejala socialista Lorena Doña en el Paseo Marítimo / PSOE MÁLAGA

Críticas por la modificación del precio de las

Este sistema de gestión, ha detallado el portavoz a través de una nota, se basa en “concursos de obras que se adjudican por debajo del precio, las de Pedregalejo un 9% menos, y que luego se modifican sobre la marcha al alza, como aquí, un 14% más, es decir, unos 850.000 euros”. Además, Ruiz Araujo ha lamentado la falta de control posterior, criticando que estas obras “finalmente se recepcionan independientemente del estado desastroso de sus acabados”.

De este modo, tal y como informó en su momento este periódico, el coste total de la actuación superará ya los 6,5 millones de euros, muy por encima de los 5,7 millones con los que se adjudicó la obra. Asimismo, los trabajos se alargarán hasta noviembre, tres meses más de lo previsto inicialmente.

“No hay derecho a que nos hurten nuestra identidad y que a la vez nos sableen en la cara”, ha señalado Ruiz Araujo, advirtiendo de que “las obras del paseo de Pedregalejo se han convertido en otro escándalo más de la gestión del PP y de De la Torre en los últimos estertores de su gobierno”.

Para frenar esta política estructural del sobrecoste y evitar que el Ayuntamiento siga gestionando a base de parches presupuestarios, el grupo socialista pedirá una auditoría de los modificados en Urbanismo. “Esperaremos a la próxima Comisión de Transparencia para recibir un informe detallado y la comparecencia de los responsables técnicos para auditar todas las obras adjudicadas en el último mandato que hayan sufrido sobrecostes superiores al 10% mediante modificaciones de proyecto a posteriori”, ha advertido el edil.

Obras de remodelación del paseo marítimo de Pedregalejo y El Palo / Álex Zea / LMA

Así, se espera “blindar los pliegos de contratación”, penalizando en futuras licitaciones a aquellas empresas que recurran de forma sistemática a los modificados, y exigiendo estudios geotécnicos y de servicios subterráneos mucho más exhaustivos.

Familias y empresas perjudicadas por las obras del paseo marítimo de Pedregalejo

Junto a la responsable del distrito en el PSOE, Lorena Doña, Ruiz Araujo ha puesto también el foco en la asfixia que sufren las familias y empresas que dependen de la actividad del paseo. “Nos prometieron que las obras terminarían antes del verano y ahora nos dicen que se van a noviembre. Es un verano perdido para los negocios, con chiringuitos y locales históricos abocados al cierre temporal, soportando zanjas, ruido ensordecedor, polvo y apagones como los que vimos en la Noche de San Juan. Todo esto se ha hecho sin una verdadera comunicación ni consenso entre comerciantes y vecinos, ejecutando los trabajos sin orden ni concierto”, ha señalado.

Por su parte, la concejala Lorena Doña ha centrado sus críticas en el “despropósito estético y funcional del proyecto”, advirtiendo de que el Ayuntamiento está convirtiendo el entorno en un "paseo franquicia" que da la espalda a las necesidades reales de los residentes. “No ha habido ningún tipo de consenso vecinal sobre el aspecto final del paseo. Nos estamos encontrando con la instalación de suelos porosos que, además de ser poco prácticos para el día a día frente al mar, no respetan la esencia del barrio”, ha explicado Doña.

La edil ha puesto como ejemplo de esta desconexión la intervención realizada en la Plaza Varadero. “El colmo del despropósito lo vemos en esta plaza. Donde antes había un parterre que servía como punto de encuentro tradicional, un lugar donde los vecinos de toda la vida se sentaban a charlar y convivir, ahora han plantado dos palmeras aisladas sobre el suelo. Han eliminado de un plumazo un espacio de convivencia vecinal para imponer un modelo de ciudad escaparate que no cuida ni sus símbolos ni su identidad”, ha denunciado.

Ante esta situación, la socialista ha anunciado que continuarán presentando “iniciativas urgentes en las comisiones municipales para reclamar medidas económicas de protección y apoyo real a los comerciantes afectados y fiscalizaremos el trabajo del equipo de gobierno”, así como para exigir que se escuche a los residentes en las fases de remate de la obra “para no seguir borrando la personalidad marinera de Pedregalejo”.