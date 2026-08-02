El terral dispara el termómetro hasta los 39 grados en Málaga y el Guadalhorce: la Aemet activa la alerta naranja por calor

El terral vuelve a elevar las temperaturas este domingo en la provincia de Málaga, con especial incidencia en la capital, la Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activada la alerta naranja por calor en estas zonas ante la previsión de que los termómetros alcancen los 39 grados.

El aviso estará vigente desde las 13.00 hasta las 20.59 horas y presenta una probabilidad de entre el 40% y el 70%. La Aemet señala expresamente la presencia de vientos terrales, responsables del fuerte ascenso térmico.

En la Axarquía, el nivel de aviso será amarillo durante la misma franja horaria. En esta comarca se esperan temperaturas máximas de hasta 38 grados.

¿Cuánto suele durar el terral en Málaga?

Aunque la cultura popular sostiene que el terral suele permanecer durante un número concreto de días, el jefe del grupo de avisos de la Aemet en Andalucía, Fausto Polvorinos, rechaza que exista una regla fija.

«No es cierto lo que afirman esos dichos de cultura popular», señala el meteorólogo, que advierte de la dificultad de contabilizar su duración: «Si entra el terral hoy por la tarde y se va esta noche de madrugada, ¿cómo se cuenta? ¿Es uno o dos días?».

Polvorinos explica que el terral es una irrupción de viento de Poniente que atraviesa la Península y llega a Málaga recalentado tras descender desde el interior. Durante ese recorrido, se calcula que el aire puede aumentar su temperatura aproximadamente un grado por cada 100 metros de descenso entre Antequera y la costa malagueña.

«Es un viento poco frecuente y que dura poco», afirma. El especialista también desmonta la creencia de que se trata de un viento procedente de África: «El nombre de terral lo dice todo, viene desde el interior, de la tierra».

Entre 24 y 36 horas

Por lo general, estos episodios suelen prolongarse entre 24 y 36 horas y pueden terminar de manera brusca con la entrada del viento de Levante.

«El terral se va de pronto y refresca rápidamente por la entrada del Levante», explica Polvorinos. En Málaga capital, este viento marítimo provoca un descenso de las temperaturas, aunque su efecto es diferente en el interior de la provincia.

En Antequera, el Levante recibe el nombre de Solano y puede contribuir precisamente a elevar las temperaturas. Así, un mismo régimen de viento puede refrescar el litoral y aumentar el calor en las zonas interiores.