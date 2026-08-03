Alquilar una vivienda en Málaga ya cuesta más que en Barcelona, Bilbao o Girona

Málaga se mantiene entre los territorios más caros de España para alquilar una vivienda. El precio medio en la provincia alcanzó durante el mes de julio los 18,8 euros por metro cuadrado, una cifra que la sitúa como la tercera más cara del país, únicamente por detrás de la Comunidad de Madrid y Baleares, según el último informe de precios publicado por idealista.

La presión sobre el mercado del alquiler también se refleja en Málaga capital, donde las rentas aumentaron un 2,5% durante el último año hasta situarse en los 16,4 euros por metro cuadrado. Con este importe, la ciudad es ya la quinta capital de provincia con los alquileres más elevados de España.

Málaga, la tercera provincia más cara para alquilar

La provincia malagueña solo se encuentra por debajo de Madrid, con 21,4 euros por metro cuadrado, y de Baleares, con 20 euros por metro cuadrado. Tras Málaga aparecen Barcelona, donde alquilar cuesta una media de 17,1 euros por metro cuadrado; Guipúzcoa, con 16,3 euros; y Girona y Santa Cruz de Tenerife, ambas con 15,6 euros.

En el extremo contrario se encuentran Jaén, con 7,3 euros por metro cuadrado, y Ciudad Real, con 7,6 euros, que se mantienen como las provincias más económicas de España para acceder a una vivienda en alquiler.

Málaga capital supera a Valencia y Bilbao

En el listado de capitales, Málaga se coloca inmediatamente por detrás de Madrid, Barcelona, Palma y San Sebastián. La capital española lidera el mercado con un precio medio de 23,2 euros por metro cuadrado, seguida de Barcelona, con 20,1 euros; Palma, con 19,2 euros; y San Sebastián, con 18,6 euros.

Los 16,4 euros por metro cuadrado de Málaga capital sitúan a la ciudad ligeramente por encima de Valencia, donde el precio alcanza los 16,3 euros, y de Bilbao, con 15,9 euros. Las capitales más asequibles son Cáceres, con 8,4 euros por metro cuadrado, y Badajoz y Ciudad Real, ambas con 8,5 euros.

El alquiler sube un 2,5% en Málaga capital

Aunque Málaga continúa entre las ciudades más caras, su incremento interanual fue más moderado que el registrado en otros grandes mercados inmobiliarios. La subida del 2,5% quedó por debajo de Alicante, donde las rentas aumentaron un 8,6%; Palma, con un 5,9%; Madrid, con un 5,8%; Sevilla, con un 4,7%; y Valencia, con un 3,7%.

También Barcelona, con una subida del 2%, y Bilbao, con un 1%, registraron incrementos más contenidos. Entre las menores alzas del último año estuvieron A Coruña, con un 0,3%; Bilbao, con un 1%; y Pamplona, con un 1,3%.

Andalucía registra una subida del alquiler del 5,6%

En el conjunto de Andalucía, el precio de las viviendas en alquiler aumentó un 5,6% respecto a julio de 2025. La subida quedó por debajo del incremento medio nacional, situado en el 6,8%, aunque la comunidad mantiene importantes diferencias entre sus provincias.

El caso de Málaga destaca especialmente por el importe alcanzado, mientras que Jaén continúa en el extremo contrario como la provincia más económica de España, con una renta media de 7,3 euros por metro cuadrado. Entre las capitales andaluzas, Huelva registró una de las mayores subidas del país, con un incremento interanual del 13,8%, mientras que Sevilla avanzó un 4,7%.

España alcanza el alquiler más caro de su historia

En el conjunto de España, el precio del alquiler subió un 6,8% interanual durante julio, hasta alcanzar los 15,3 euros por metro cuadrado. Se trata del importe más elevado registrado por idealista desde que comenzó a elaborar su serie histórica.

Las rentas también aumentaron un 2,7% durante el último trimestre y un 0,8% respecto al mes anterior, lo que confirma la tendencia ascendente del mercado del alquiler en prácticamente todo el territorio nacional.

Madrid, Baleares y Cataluña, las comunidades más caras

La Comunidad de Madrid se mantiene como la región con los precios más elevados después de registrar una subida interanual del 6,6% y alcanzar los 21,4 euros por metro cuadrado. Le siguen Baleares, con 20 euros, y Cataluña, donde la renta media se sitúa en los 16 euros por metro cuadrado.

En el lado contrario, Extremadura, con 7,8 euros por metro cuadrado, y Castilla-La Mancha, con 8,9 euros, son las comunidades autónomas más económicas para alquilar una vivienda.

Todas las comunidades encarecen sus alquileres

Todas las regiones españolas experimentaron incrementos en comparación con julio de 2025. La subida más pronunciada se produjo en Aragón, donde las rentas crecieron un 10,5%, seguida de Castilla-La Mancha, con un 10%; Asturias, con un 9,9%; La Rioja, con un 8,4%; Castilla y León, con un 8,1%; y la Comunitat Valenciana, con un 6,9%.

Por debajo de la media nacional se situaron la Comunidad de Madrid, con un 6,6%; Canarias, con un 6,3%; Extremadura, con un 5,8%; Cantabria, con un 5,7%; Andalucía, con un 5,6%; la Región de Murcia, con un 5,2%; Cataluña, con un 4,6%; Galicia, con un 3,7%; Baleares, con un 1,9%; Euskadi, con un 0,3%; y Navarra, con un 0,1%.

El alquiler aumenta en 48 de las 50 provincias

El importe de las viviendas en alquiler creció durante el último año en 48 de las 50 provincias españolas. Girona encabezó las subidas con un incremento del 19,5%, seguida de Toledo, con un 12,2%; Soria, con un 11,2%; Zaragoza, con un 10,9%; y Huesca, con un 10,8%.

Después de estos incrementos, Madrid continúa como la provincia más cara, con 21,4 euros por metro cuadrado, seguida de Baleares, con 20 euros, y Málaga, con 18,8 euros. Barcelona, Guipúzcoa, Girona y Santa Cruz de Tenerife completan las primeras posiciones.

Huesca y Soria lideran las subidas entre las capitales

Prácticamente todas las capitales de provincia registraron aumentos interanuales. Las únicas excepciones fueron San Sebastián, donde el precio descendió un 1,8%, y Vitoria-Gasteiz, con una bajada del 1,5%.

El mayor incremento se produjo en Huesca, con un 14,5%, seguida de Soria, con un 14,2%; Huelva, con un 13,8%; Teruel, con un 13%; Melilla, con un 11,8%; Oviedo y Zaragoza, ambas con un 11,3%; y Toledo, con un 11%.