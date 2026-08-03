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Casero rechaza las críticas del PSOE y asegura que el 90% del comercio de Pedregalejo continúa su actividad

El PSOE denuncia un sobrecoste de casi 850.000 euros y un retraso de tres meses en las obras del paseo marítimo de Pedregalejo

La concejala de Urbanismo, Carmen Casero

La concejala de Urbanismo, Carmen Casero / Edu Rosa Cervantes

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Esperanza Mendoza

Esperanza Mendoza

Málaga

El PSOE ha acusado al equipo de Gobierno de convertir las obras del paseo marítimo de Pedregalejo en "otro escándalo más" de su gestión, con sobrecostes de casi 850.000 euros y una ejecución que se alargará hasta noviembre, además de denunciar el perjuicio para comercios y chiringuitos de la zona. La concejala Carmen Casero ha respondido a esas críticas calificándolas de "demagogia" y asegurando que el 90% de los negocios de Pedregalejo sigue ejerciendo su actividad con normalidad.

Lo que había denunciado el PSOE

El portavoz socialista, Mariano Ruiz Araujo, y la concejala Lorena Doña, habían denunciado que la remodelación del paseo se adjudicó un 9% por debajo del precio de licitación para luego encarecerse sobre la marcha, hasta superar ya los 6,5 millones de euros frente a los 5,7 millones iniciales.

Los socialistas también criticaban el retraso de los trabajos: el plazo de finalización estaba previsto inicialmente para agosto, pero ahora se prolongará hasta noviembre, tres meses más de lo anunciado, con el consiguiente perjuicio para comercios y chiringuitos de la zona. A ello sumaban objeciones estéticas, como la instalación de suelos porosos o la sustitución de un antiguo punto de encuentro vecinal en la Plaza Varadero por dos palmeras aisladas.

La respuesta de Casero: "Me parece un poco de demagogia"

Preguntada por estas críticas, la concejala Carmen Casero afirma que estas palabras le parecen "un poco de demagogia", defendiendo que la realidad de la obra es distinta a la que plantea el PSOE.

Noticias relacionadas y más

La concejala ha señalado que, pese a las quejas del PSOE sobre el impacto en comercios y chiringuitos, el 90% de los negocios de Pedregalejo sigue ejerciendo su actividad con normalidad. Además, ha defendido aspectos técnicos del proyecto, como que el paseo cuenta con una anchura aproximada de 10 metros, pensada para convivir con la vida de la ciudad, los servicios existentes y el resto de condicionantes técnicos de la zona.

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