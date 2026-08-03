Copyrap, la empresa malagueña que viste de color e identidad la Feria de Málaga

A mediados del mes de agosto Málaga cambia de aspecto. Las calles del centro histórico se llenan de música, visitantes y establecimientos engalanados, mientras que el Real de la Feria se convierte en una pequeña ciudad formada por casetas, barras, escenarios y espacios de celebración. A pesar de la foto fija que todos tenemos de la Feria, para llegar a ella es necesario un intenso trabajo previo que, en muchas ocasiones, permanece lejos de la mirada del público.

Detrás de numerosos rótulos, lonas, vinilos, menús, camisetas, abanicos, pulseras, carteles y photocalls que pueden encontrarse durante la Feria de Málaga está el trabajo de Copyrap. La empresa malagueña lleva desde 1992 ofreciendo soluciones gráficas para casetas, restaurantes, comercios, hoteles y otros establecimientos que quieren adaptar su imagen a una de las semanas más importantes del año en la ciudad.

Una solución integral para preparar la Feria de Málaga

Con más de tres décadas de experiencia y centros de producción propios en Málaga, Copyrap ha desarrollado un modelo de trabajo basado en ofrecer un servicio completo. Es decir, la empresa acompaña al cliente desde el planteamiento inicial del proyecto hasta su instalación definitiva, ocupándose del asesoramiento, el diseño gráfico, la producción y el montaje de los diferentes elementos.

Esta capacidad permite que casetas y establecimientos no tengan que coordinar a distintos proveedores para preparar sus espacios. Copyrap centraliza todo el proceso y mantiene una línea visual común en los diferentes soportes, desde el cartel situado en la entrada hasta la indumentaria de los trabajadores o los elementos decorativos instalados en el interior.

La imagen de una caseta comienza en su fachada

Una caseta necesita transmitir su personalidad desde el primer momento. Es la tarjeta de presentación ante sus clientes presentes y futuros. Su fachada, el acceso, la barra, la decoración interior y las zonas destinadas a fotografías deben presentar una imagen coherente, reconocible y adaptada al ambiente de la Feria.

Copyrap se encarga de realizar la rotulación completa de estos espacios mediante rótulos, vinilos, cartelería, señalética y lonas retardantes al fuego. A estos recursos se suman elementos luminosos, letras corpóreas, neones decorativos y otros soportes especiales que permiten crear ambientes diferenciados y reforzar la identidad visual de cada caseta.

La decoración también ha adquirido una nueva dimensión con la importancia de las redes sociales. Cada vez son más habituales los rincones concebidos para que los asistentes se hagan fotografías y compartan su experiencia. Para responder a esta demanda, la empresa produce photocalls personalizados en distintos formatos, como estructuras extensibles, soportes de lona, modelos rígidos o sistemas de tipo pop up.

Pulseras, entradas y acreditaciones para organizar cada evento

La preparación de una caseta no se limita a su decoración. También requiere numerosos productos destinados a controlar los accesos, organizar el trabajo del personal y promocionar las actividades programadas durante la Feria.

Entre los materiales que elabora Copyrap se encuentran las pulseras de acceso de Tyvek, las pulseras de tela sublimada, las entradas, las tarjetas para relaciones públicas, los cartoncillos para tickets y los sellos de puerta. La oferta se completa con acreditaciones, lanyards, flyers, pegatinas y otros soportes que pueden personalizarse con los colores, logotipos y mensajes de cada cliente.

El vestuario del equipo constituye otro elemento fundamental. Camareros, personal de seguridad, relaciones públicas y trabajadores de organización forman parte de la imagen que la caseta proyecta ante el público. Por este motivo, Copyrap personaliza camisetas y otras prendas para que mantengan el mismo estilo visual que la rotulación y la decoración del espacio.

El abanico, un clásico que sigue promocionando marcas

Si hay un producto vinculado a la Feria ese es el abanico, y si es personalizado todavía ocupan un lugar especial. Su utilidad frente a las altas temperaturas los convierte en uno de los artículos más demandados y visibles durante estas jornadas.

Además de cumplir una función práctica, los abanicos de cartón personalizados actúan como soporte promocional. Los asistentes los llevan consigo durante buena parte del día, por lo que el nombre, el logotipo o el mensaje de una empresa pueden circular por el Real y por las calles del centro de Málaga. Se trata de un formato tradicional que continúa teniendo una notable presencia dentro de las campañas de Feria.

Cartas y menús especiales para los restaurantes del centro

La actividad de la Feria de Málaga no se concentra exclusivamente en el recinto ferial. Durante el día, el centro histórico recibe a miles de personas y restaurantes, bares, tiendas y hoteles adaptan sus espacios para afrontar un aumento de la actividad.

En el caso de los establecimientos hosteleros, Copyrap diseña y produce cartas especiales de Feria, menús de barra, cartas de bebidas, carteles de precios y portamenús. También fabrica manteles individuales, sobremesas, displays, numeradores de mesa y soportes con códigos QR que facilitan al cliente el acceso a la información.

Estos materiales pueden realizarse en diferentes acabados, incluidas opciones plastificadas y resistentes pensadas para soportar un uso intensivo. El objetivo es que cada restaurante pueda mantener su identidad y, al mismo tiempo, integrar su imagen en el ambiente festivo que vive la ciudad.

Vinilos y escaparates para transformar temporalmente los locales

La rotulación permite modificar durante unos días la apariencia de un establecimiento sin renunciar a su personalidad habitual. Los vinilos para escaparates, las banderolas, las lonas, los carteles promocionales y los adhesivos de suelo ayudan a trasladar el ambiente de la Feria al interior y al exterior de los negocios.

Copyrap también produce señalización para accesos y baños, photocalls, elementos decorativos y rótulos específicos. De este modo, un bar, un hotel o un comercio puede presentar una imagen especial durante la celebración y ofrecer al público una experiencia más cuidada.

En el caso de las tiendas, la empresa trabaja en escaparates temáticos, expositores, etiquetas, bolsas personalizadas, flyers y materiales destinados a campañas y promociones. Todos estos elementos permiten destacar determinados productos, comunicar ofertas y atraer la atención de quienes recorren el centro durante la Feria.

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