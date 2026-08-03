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MERCADILLO

Decoración, complementos y artesanía desde un euro: así es el mercadillo costero de Málaga con 130 puestos llenos de descuentos y rebajas

El rastro malagueño, uno de los más grandes de la Axarquía, ofrece productos frescos, moda y artículos a bajos precios

Mercadillo de Torrox Costa, el rastro de Málaga con 130 puestos llenos de descuentos y rebajas

Mercadillo de Torrox Costa, el rastro de Málaga con 130 puestos llenos de descuentos y rebajas

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Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Decoración, moda, complementos, artículos del hogar, artesanía y flores. Estos son solo algunos de los artículos que se pueden adquirir cada lunes en uno de los rastros más grandes de la Axarquía malagueña: el mercadillo de Torrox Costa.

Este rastro se ha convertido en todo un emblema para vecinos y visitantes que buscan disfrutar de una alternativa económica a los grandes comercios para adquirir toda clase de productos desde apenas un euro.

Ropa, calzado, artesanía y decoración junto al mar en Torrox Costa

Para ello, este mercadillo cuenta con unos 130 puestos situados en una explanada junto al mar ubicada entre la avenida Esperanto y la avenida Mediterráneo.

Mercadillo de Torrox Costa, el rastro de Málaga con 130 puestos llenos de descuentos y rebajas

Mercadillo de Torrox Costa, el rastro de Málaga con 130 puestos llenos de descuentos y rebajas / .

En sus decenas de puestos, los usuarios pueden adquirir desde ropa, bolsos, calzado, bisutería y complementos, hasta decoración, cerámica, artesanía, menaje del hogar, muebles, flores, plantas y pequeños electrodomésticos.

Aguacates, mangos y productos frescos de la Axarquía en este mercadillo

Además, este entorno se presenta como el lugar idóneo para conseguir los mejores productos frescos de las huertas y cultivos subtropicales cercanos, entre los que destaca la presencia de aguacates, mangos y tomates a precios asequibles, además de otras tantas frutas, verduras y productos como encurtidos o frutos secos.

El mercadillo de Torrox Costa, considerado uno de los más grandes de la zona, se puede visitar cada lunes, a excepción de los festivos, que permanece cerrado.

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Mercadillo de Torrox Costa, el rastro de Málaga con 130 puestos llenos de descuentos y rebajas / .

Para disfrutar de sus artículos de moda, decoración, regalos, alimentación y hogar, es necesario acudir a esta explanada situada a escasos metros del mar en horario de 9.00 a 14.00 horas.

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